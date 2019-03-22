摩鐵裝針孔偷拍「線上直播」　1600人中標私密影片被看光

▲南韓偷拍惡習盛行，民眾防不勝防。（圖／偷拍畫面截圖）



國際中心／綜合外電報導

南韓警方近日破獲一起大宗旅館偷拍案，嫌犯先是在10個城市的30間汽車旅館中裝設針孔攝影機後，再將偷拍畫面放上網路直播，收取「會員費」獲取暴利。目前警方已經逮捕2名男性嫌犯，另有2名涉案人士仍在調查中。據了解，共有42間房間被裝設針孔，裝設位置包含吹風機底座、電視機上盒等，甚至是插座孔內也不放過，受害人數高達1600人。

綜合外媒報導，2名嫌犯跑遍南韓10個城市的30間汽車旅館，並入住其中42間房間，在房內裝設針孔攝影機，隨後將影片連結至自己架設的網站，開放線上直播。警方表示，該偷拍網站共有4000多名會員，每個月需繳交40英鎊（約1656台幣）的會費，其中更有97名「高級會員」。

警方透露，以往雖然有多起將旅館偷拍畫面上傳至網路的案例，但卻是首次破獲將影片放上網路直播的案子，其中，會員甚至還能選擇重播、回放偷拍影片。據悉，該網站不法所得高達約19萬台幣，受害人數高達1600人。

警方表示，沒有任何跡象表明被安裝針孔攝影機的酒店有涉案；過去雖然也有類似的案例，但是這是第一次抓獲在網路上進行直播的網站。CNN先前指出，南韓這個國家偷風氣盛行；2017年時，警方收到超過6400起關於非法偷拍的投訴，幾乎是2012年報案數量的3倍之多。