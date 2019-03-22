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空靈女神滑長板「像跳芭蕾舞」　優雅舞姿迷倒56萬人

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國際中心／綜合報導

南韓女孩高孝周（Ko Hyojoo）3年前在首爾滑板的影片被PO到網路，迅速引來網友瘋狂轉發，因為她將滑板這項運動展現的十分優雅，顛覆許多人以往的印象，宛如在跳芭蕾舞，腳步非常輕柔、流暢，如今Instagram帳戶已突破56.8萬人追蹤，YouTube的觀看次數也累積到1400萬次。

▲▼南韓滑板女神高孝周。（圖／翻攝自IG／hyo_joo）

▲南韓滑板女神高孝周。（圖／翻攝自IG／hyo_joo

有別於一般滑板少年，高孝周滑的是「長板」，比一般滑板更長、更寬，速度也更快。她滑長板時都會搭配優美舞姿，長板就像是她身體的一部分，每個轉彎、靜止都掌握的恰到好處，加上她隨風飄逸的長髮和筆直長腿，路人都會忍不住多看她幾眼，也難怪曾經登上英國、澳洲、香港等等國際版面。

▲▼南韓滑板女神高孝周。（圖／翻攝自IG／hyo_joo）

▲高孝周過去當了6年的上班族，如今轉戰YouTuber。（圖／翻攝自IG／hyo_joo）

台北W飯店在2016年曾邀請高孝周拍攝城市宣傳短片，她以輕快舞姿穿梭在台北大街小巷，沿路滑過中正紀念堂、行天宮、台北101等景點，讓網友欣賞她駕馭滑板的同時也體驗到台北魅力。

除了高孝周以外，有位同樣來自南韓的長腿妹「Lee Juae」也時常在IG大秀長板技巧，踏上長板那一刻的架式相當吸睛，似乎就和長板融為一體，操控起來收放自如，讓不少網友都直呼「我戀愛了！」

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關鍵字：高孝周,長板,滑板,Ko Hyojoo,Lee Juae,日韓要聞

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