地熱發電誘發規模5.4強震　朴槿惠政府4年前早被警告卻放任開發

▲ 南韓前總統朴槿惠（左）。（圖／CFP）

國際中心／ 綜合報導

南韓慶尚北道浦項市2017年11月15日下午2時29分31秒發生規模5.4地震，為朝鮮半島有紀錄以來第二強震，造成118人受傷，總損失達3323億韓元（約新台幣91億元）；經過長達1年多的調查，20日被揭露是人禍，而非天災。而《京鄉新聞》21日獨家報導，前總統朴槿惠政府早在事發4年前就得知地熱發電可能誘發地震，卻放任計畫持續進行。

為分析浦項地震及地熱發電間的關係，政府調查研究團在大韓地質學會的主導之下，進行長達1年多的研究，20日發表結果指出，地熱發電廠將高壓水注入事先挖掘的地熱井，活化未知的斷層帶，因此誘發此次地震的主震，並非自然地震；而此一調查結果可能為浦項市民針對國家提起的集體索賠訴訟帶來重大影響。

根據《京鄉新聞》取得的「以EGS地熱發電為目標的水力壓裂效率極大化基礎研究」報告書，地熱發電可能造成許多微小地震，進一步誘發規模較大的地震。南韓科學技術情報研究院（KISTI）於2013年9月將這份報告交給政府科學技術情報通信部（當時稱未來創造科學部），時任總統為朴槿惠。

EGS（Enhanced Geothermal System）為加強型地熱系統技術，指將水經灌注井注入地下取得熱能，再將水由生產井中抽出，以進行發電。水力壓裂則指將高壓液體注入地下，以人工方式在乾熱岩基盤製造裂隙或撐開已存在裂隙的工法。

▲ 浦項市5.4地震導致多棟建築物損毀。（圖／達志影像／美聯社）

為撰寫這份報告，KISTI研究團隊分析歐洲41個地區的地熱發電數據，結果指出，灌井附近只要存在任何水壓可能滲透的斷層，微小地震就會增加；而浦項地熱發電計畫所選定的水力壓裂地點岩盤為花崗岩，在進行水力壓裂實驗前，需建立防止微小地震引發地殼震動的安全管理系統。

報告提到，瑞士巴塞爾地熱發電廠曾因水力壓裂引發規模3.4的地震而中斷計畫；浦項應以此為鑑。報導指出，巴塞爾地熱發電廠2006年注水時發生規模2.6及3.4的地震，工程緊急喊停，計畫也全面中斷，因為多國專家進行長達3年的縝密調查後發現，若持續注水，周圍斷層不斷受到刺激，最大可能引發規模達4.5的地震。

研究團隊建議政府參考此案例及浦項地熱發電用地過去50年間的地震紀錄，同時持續調查當地是否有活斷層，並隨時觀察微小地震規模，但上述安全政策皆未被政府採用；浦項地熱發電廠仍持續注水。