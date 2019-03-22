夫墜300公尺深谷亡　領隊「這樣回應」妻氣炸怒告

▲1支攀登八通關古道的5人登山隊，13日下午傳出張姓男子在秀姑坪附近，墜落300公尺山谷當場身亡，張男妻子對領隊提告過失致死罪。（圖／東森新聞，下同）

地方中心／花蓮報導

攀登八通關古道的5人登山隊13日下午，隊員張姓男子在秀姑坪附近，墜落300公尺山谷當場身亡。張男家屬指控，領隊明知當天下雨又下雪卻不撤退，涉及業務過失致死；不過，領隊表示他當時已宣布撤退，是因為隊員分心發生碰撞，才造成失足墜谷。對此，張男的妻子無法接受，已經對領隊提告業務過失致死罪。

此「馬博橫斷登山行程」由領隊王詮翔帶隊，綽號虎哥，原預計3月12日由南投信義鄉八關通入山，3月19日由花蓮下山，未料，在3月14日行徑秀姑坪時，隊員張男意外墜落300公尺深谷身亡；張男妻子質疑，當時高山下雨又下雪，領隊為何要冒險前進不折返。

▲張男家屬控訴，認為領隊明知高山天氣不佳，卻沒有即時通知折返。

張男妻子表示，「你既然氣候不好，你不需要去強求說一定要怎麼樣，而且隊員也不會因為說，你的撤退來要求說你退費，我們要的就是安全。」同時，死者家屬還控訴，張男事前有傳Line詢問領隊，是否要攜帶專業冰爪，領隊卻回可有可無，帶簡單的冰爪即可，造成專業設備不足。

針對此事，領隊表示，當天高山的天氣是可以慢慢前行，後來他也宣布折返卻不幸發生意外。他進一步指出，當時是在最平坦的路段，要到叉路口大概三五百公尺，2名隊員因分心靠得太近碰撞到，才導致張男失足摔落山谷。而張男家屬認為，領隊登山時沒注意到山區天氣狀況，事後也對家屬不聞不問，將對領隊提告業務過失致死罪。

▲此「馬博橫斷登山行程」由領隊王詮翔帶隊，在3月14日行徑秀姑坪時，隊員張男意外墜落300公尺深谷身亡。

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