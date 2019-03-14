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八通關秀姑坪山友墜落300公尺深谷亡　領隊帶傷求援

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▲南投縣消防局接獲通報，八通關秀姑坪有登山客墜谷身亡。（圖／南投縣消防局／記者白珈陽攝）

▲南投縣消防局接獲通報，八通關秀姑坪有登山客墜谷身亡。（圖／南投縣消防局／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

南投縣消防局14日下午接獲花蓮消防局通報，一支攀登八通關古道的五人登山隊，早上10點許行經秀姑坪時發生張姓男登山客（53歲）不慎墜落300公尺深山谷身亡意外，王姓領隊攀岩下切搜尋，手部遭岩石割傷，發現張男時因山谷訊號不良，返回山頂向外救援時已下午4點多。今晚將和其他3名成員在白洋金礦山屋紮營待援，由於事發地點在花蓮縣，現由當地消防單位規劃搜救任務。

南投消防局說，下午接獲保七第六大隊通報，得知有一隊5人登山隊，12日從南投信義東埔入山，行走八通關預計18日從花蓮玉里林道下山，今天第三天行經秀姑坪時，張姓隊員不幸墜谷300公尺深，王姓領隊冒險下切搜尋發現該隊員已經身亡，隨即通報花蓮消防處理。

南投消防局第三大隊大隊長林正宜表示，據悉花蓮消防局預計將於15日早上申請直升機救援，但須視天候狀況允許與否才能進行吊掛作業，同時間地面部隊也已組織搜救隊伍，但需要4天時間才能抵達現場。

南投縣消防局表示，因秀姑坪現場約有5到10公分積雪，雪季搜救需要相當訓練與經驗，考量到搜救人員安全，若花蓮方面有需要，會視情況調派人員增援。

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關鍵字：八通關,秀姑坪,山難,墜谷

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