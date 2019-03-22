韓國瑜今赴港澳深廈　三大亮點一次總覽

▲高雄市長韓國瑜今啟程前往港澳深廈。（圖／記者洪正達攝）

記者蔡浩祥／高雄報導

主張「經濟一百分，政治零分」的高雄市長韓國瑜，今前往香港、澳門、深圳、廈門，開啟任內首次訪陸。本次行程，除關注經貿交流，特別是簽署訂單金額，還有陸方接待層級，以至於台商是否力挺韓國瑜角逐2020總統大選等「試水溫」動作，都是重要亮點。

首先，經貿交流部分，韓國瑜上任後積極出訪，替高雄拚經濟、拉訂單，繼2月底前往新加坡推廣高雄疏果，分別和當地FairPrice超市、昇菘超市各簽3年通路合約，共拿到約1億訂單，加上廣東的10億訂單，本次赴陸是否再衝業績，各方高度關注。

▲國台辦主任劉結一。（圖／翻攝自央視）

其次，就政治層面論之，陸方接待層級，可視為北京對韓國瑜政治行情的重要指標。可想而知，從國台辦主任劉結一、副主任陳元豐相繼表態看來，陸方定是高規格接待，而劉結一與韓國瑜可能舉行的「韓劉會」，更是兩岸交流不可錯過的重要動態。

最後，對是否角逐2020態度曖昧的韓國瑜，除造訪台商人數最多的深圳，27日在廈門與台商協會舉行閉門座談；要知道的是，去年九合一選戰，國民黨舉辦的秋節台商募款餐會上，韓國瑜是台商無論詢問、支持度皆是最高的熱門人選。

▲北京對韓國瑜的接待層級，可能為台北市長柯文哲帶來不小壓力。（圖／記者陳家祥攝）

談及這「三大亮點」，陸方人士透露，主張「九二共識」的韓國瑜，北京必然會做出差異化，既向南部民眾釋出善意，也展現誠意；更重要的是，韓國瑜某程度上成為台灣選民對蔡英文政府宣示不滿的標誌性人物，對北京而言，相當具指標性。

該人士指出，韓國瑜上任後，「高雄—平潭」快輪班次進入常態化，相信本次前來，無論在城市交流、經貿合作方面，皆會有豐碩成果，定像國台辦副主任陳元豐所言「不虛此行」。