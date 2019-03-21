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影／北京國際電影節4.23登場　展映《紅衣小女孩》三部曲

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記者曾俊豪／北京報導

第九屆北京國際電影節將於4月13日開幕，北京市政府新聞辦今舉行記者會，公佈活動相關內容。主辦方今年以「家·國」為主題，在全球遴選近500部風格不同的優秀影片，策劃黑澤明、蔡明亮、等導演專題展映，《紅衣小女孩》、《紅衣小女孩2》和《人面魚：紅衣小女孩外傳》也將在電影節上展演。

北京電影節（以下簡稱：北影節）組委會常務副秘書長王珏指出，今年活動將於4月13日至20日舉辦，包括開幕式、北京展映、「天壇獎」評獎、主題論壇、北京市場、電影嘉年華、閉幕式暨頒獎典禮七大主體活動，並特別策劃「印度電影周」、電影音樂會、「注目未來」單元、「經典京劇電影」單元等300多項活動。

至於影迷最期待的展映環節，組委會副主席陳名傑介紹，今年恰逢「新中國」成立70週年，主辦方將主題設為「家·國」，並展開系列活動，展映環節將於4月6日至20日在北京30家商業影院、電影機構以及大專院校，放映近500部題材風格不同中外影片。

▲▼第九屆北京國際電影節發佈會。（圖／記者曾俊豪攝）

▲第九屆北京國際電影節發佈會。（圖／記者曾俊豪攝）

陳名傑指出，「特展—紀念新中國成立70年」將回顧中國電影幾十年的發展歷程；「特展—1939 1959 2019：光影奇遇」則立足1959年並向前後延展目光，用「好萊塢往事」、「新浪潮回聲」、「華時代風景」三個子單元來追憶電影史上的偉大作者，展現中國電影文化主體的努力。

此外，「焦點」單元將展出91屆奧斯卡最佳導演艾方索柯朗（Alfonso Cuarón）、日本導演黑澤明、台灣導演蔡明亮、中國導演張律等人的專題放映和特別策劃。

《紅衣小女孩》、《紅衣小女孩2》和《人面魚：紅衣小女孩外傳》三部台灣電影則和日本的《一屍到底》、美國的《地獄怪客2：金甲軍團》等片一同在「嘉年華」單元的「午夜場」子單元展映。

▲▼徐若瑄《人面魚：紅衣小女孩外傳》。（圖／friDay影音提供）

▲徐若瑄《人面魚：紅衣小女孩外傳》。（圖／friDay影音提供）

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關鍵字：北京國際電影節,北影節,紅衣小女孩,人面魚,黑澤明,蔡明亮,北京,特派現場

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