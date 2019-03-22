「韓流」逆襲港澳深廈　緊抓4張A湊「鐵支」

▲高雄市長韓國瑜今赴港澳深廈，陸方會見層級為何？各方高度關注。左起香港特首林鄭月娥、國台辦主任劉結一、中聯辦主任王志民、澳門特首崔世安。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者蔡浩祥／高雄報導

高雄市長韓國瑜今啟程赴港澳深廈，進行經貿交流、考察。本次出訪，也是韓國瑜展現行情、秀肌肉的重要政治場合，如何像撲克牌一樣拿到四張A湊成「鐵支」，積累政治實力，為2020攢下籌碼，考驗著韓國瑜的政治手腕與智慧。

截至目前，談及對岸的安排，韓國瑜的說法一貫，強調「一切尊重當地安排，客隨主便」。但，面對韓國瑜這位貴客，香港、澳門以至於大陸有關單位，皆著手準備，以高規格待之。

有關韓國瑜來港、澳的會見層級，港媒已有諸多版本。據《ETtoday新聞雲》日前獨家掌握，韓國瑜一行抵達香港後，中午前往禮賓府會見特首林鄭月娥，而會見香港最高行政長官，已是港府對韓國瑜最高規格待遇。

▲高雄市長韓國瑜明啟程前往港澳深廈 。（圖／記者吳奕靖攝）

另外，韓國瑜赴澳門期間，也可能會見特首崔世安，屆時在澳門旅遊塔舉辦的投資洽談會上，澳門又會端出什麼合作大禮，值得關注。

除港、澳特首，大陸駐港最高官員、中聯辦主任王志民是否與韓國瑜會見，港媒已有所聞。香港《南華早報》披露，港府和親北京建制派透露，韓國瑜有可能與香港中聯辦主任王志民會面。

結束港澳行後，韓國瑜一行轉往台商聚集地—深圳、廈門，恰巧海南博鰲論壇舉辦在26日，國台辦主任劉結一是否提前南下，來個「韓劉會」，還有與廈門市長莊稼漢來個「賣菜郎」與「莊稼漢」相見歡，無疑是韓國瑜此行最大亮點。