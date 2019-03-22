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幕後／為了「韓流登陸」卡到兩會 國台辦「最急件」處理

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▲國台辦主任劉結一。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲國台辦主任劉結一。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者蔡浩祥／高雄報導

高雄市長韓國瑜今前往香港、澳門、深圳、廈門，進行任內首次赴陸交流。據悉，因協調韓國瑜到大陸的接待行程，正好卡到「兩會」時間，國台辦主任劉結一表態「歡迎」後，相關單位迅速召開會議討論，以「最急件」處理韓國瑜赴陸接待事宜。

今年大陸「兩會」（人大、政協會議）時間落在5日，大小會議一路召開至15日結束。就在「兩會」結束當天，國台辦立刻向深圳、福建省台辦下指示，同時向駐京台媒發出採通。

按高雄市政府先前公告的報名資訊，市府負責港澳段行程報名，大陸段卻要媒體自行向深圳、廈門台辦申請，兩地台辦起初皆回應「尚未收到指示」。直至15日當天，國台辦向駐京台媒發出採通後，才開始受理；廈門段則由福建省台辦代為處理。

▲▼謝龍介,鮪瑜秀農漁產業嘉年華,韓國瑜致詞。（圖／共訊）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／共訊）

雖說是「最急件」處理韓國瑜赴陸接待事宜，15日才通知讓深圳、廈門兩地忙得不可開交，為攝影器材報關一事，公文往返一度差點來不及。

熟知內情人士透露，主張「九二共識」又具備角逐2020政治實力的韓國瑜，接待規格上必須要多方考慮，既要向南部地區民眾展現誠意、釋出善意，同時又要敲打台北市長柯文哲「兩岸一家親」論述，做出差異性是有必要的。

▲國台辦副主任陳元豐：韓國瑜訪陸「將不虛此行」。（圖／視覺中國）

▲國台辦副主任陳元豐：韓國瑜訪陸「將不虛此行」。（圖／視覺中國）

不過，協調過程中，時間協調方面，確實是最大難題。該人士指出，「兩會」期間，國台辦高層大多赴各團組開會，說明對台工作進程，難有時間協調行程，故才在15日「兩會」結束當天，迅速召開會議討論。

另一方面，時逢海南博鰲論壇26日開幕，按慣例，大陸全國政協主席汪洋、國台辦劉結一皆會出席與會，韓國瑜赴陸行程又是在22至28日之間，整體而言，確實是一路趕。

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關鍵字：韓國瑜,國台辦,劉結一,陳元豐

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