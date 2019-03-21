穿太空衣體驗 《流浪地球》　北京國際電影節推「模擬太空艙」

▲大陸科幻電影《流浪地球》。（圖／CFP）



記者曾俊豪／北京報導

第九屆北京國際電影節中的「電影嘉年華」將在中國（懷柔）影視產業示範區舉辦，今年的電影嘉年華以「國興家和，光影懷柔」為主題，設置6大板塊共27個活動項目。其中，過年期間引起熱潮的《流浪地球》效應持續發酵，主辦方推出「模擬太空艙」，讓遊客穿上「太空服」體驗星際探險的樂趣。

北京國際電影節組委會今（21日）舉行第一場活動發布會，懷柔區委宣傳部副部長郭順才指出，「電影科技體驗」項目相比去年有較大變動，除保留「雪效特技展示」及「9DVR虛擬對戰體驗」深受遊客喜愛的項目外，本次還重點打造科幻主題的虛擬拍攝「沈浸式體驗」。

▲北京國際電影節今年進入第九屆。（圖／記者曾俊豪攝）

他以《流浪地球》為例，這部電影被很多影迷認為是中國科幻電影的新里程碑，也因此，主辦方特地在中影基地六號攝影棚結合電影內容，設計虛擬拍攝綜合體驗項目，包含宇宙星球空間站和太空艙控制室等體驗場景，遊客可以穿著太空服，透過虛擬特效體驗在太空中飛行、探索星際的感覺。

《流浪地球》改編自亞洲首位雨果獎得獎作家劉慈欣的同名小說，郭帆擔任導演與編劇，吳京特別演出，今年農曆春節期間在大陸上映，由於電影後製過程長達兩年，加上超過萬件特殊道具，運用2000多個特效鏡頭及大量全CG鏡頭，可以說展現大陸科幻電影工業的成熟度。

▲第九屆北京國際電影節發佈會。（圖／記者曾俊豪攝）