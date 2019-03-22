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通靈少女站上聯合國致詞「不帶講稿」　霸氣原因網瘋喊：帥翻啦

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▲通靈少女本尊劉柏君獲國際奧會女性與運動獎 。（圖／翻攝自Facebook／劉柏君）

▲劉柏君獲國際奧會女性與運動獎 。（圖／翻攝自Facebook／劉柏君）

生活中心／綜合報導

因台灣電視劇《通靈少女》原形人物爆紅的劉柏君，20日成為「第一位獲得國際奧會女性與運動獎」的台灣人，她近日到聯合國領獎致詞時，表示自己「沒帶講稿上台」，沒想到背後藏的理由超霸氣，讓網友聽了都不禁直呼「帥翻啦！」、「真的好感動...」。

劉柏君是首位在台灣全國性賽事執法的女性主審，特殊的體育經歷讓她成為2017年十大傑出女青年，以台灣民間信仰為拍攝背景的《通靈少女》，也是該戲劇的原型人物仙姑「索非亞」，還榮登了2018年《富比士》國際體壇最具影響力女性（The Most Powerful Women in International Sports）榜單上的第19名。劉柏君20日再度締造另一項「台灣第一人」的殊榮，並於紐約聯合國總部獲頒國際奧會女性與運動獎。

請繼續往下閱讀...

劉柏君今日在個人臉書PO出她與外國朋友的對話，內容是外國朋友對於她的上台講稿好奇問，「致詞稿誰幫妳寫的？」她表示是自己完成的，而對方又問，「你不用帶稿上去致詞？」劉柏君則霸氣回，「這輩子能以台灣人身分在聯合國發表致詞，怎麼會需要稿子？

文章一PO出，不少網友都忍不住紛紛在底下留言，「妳是最棒的！」、「真的好優秀！」、「帥翻啦...」、「台灣之光」、「都快流淚了」，網友們都被劉柏君這個舉動所感動，認為她是最驕傲的台灣人！

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