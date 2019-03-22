25歲女書記官深夜搭車失蹤…3天後浮屍發現　網瘋傳司機性侵殺人

▲廣州發生夜歸女子遭計程車司機殺害案件。（示意圖／記者張一中攝）



大陸中心／綜合報導

中國大陸近日網傳，廣州市一名法院女性書記官搭乘「滴滴」車時慘遭司機性侵後殺害，引發一陣恐慌。廣州警方則回應，的確有一名謝姓女子搭車時遭殺害，嫌犯已經被逮捕。警方澄清，被害者並沒有使用滴滴叫車服務，嫌犯的身份是計程車司機，並非滴滴司機。

有網友21日在微博發文稱，廣州市荔灣區法院一名女書記官，15日清晨從酒吧搭乘滴滴車輛離開後，卻不幸遭性侵後殺害。廣州警方向《南方都市報》表示，確實有女性在乘坐車輛過程中遇害，但兇手不是滴滴司機，而是計程車司機，目前嫌犯已經歸案，正進一步偵辦中。

廣州市公安局新聞辦公室則在21日發通報稱，3月17日下午2時左右，荔灣警方接到報案稱，一名25歲謝姓女子自15日起失聯。警方獲報立刻動員尋人，於18日上午10時在荔灣區海北村一處河道發現謝女屍體。

廣州警方組成專案組偵查，鎖定廣州某計程車公司的35歲谷姓司機涉嫌重大，8個小時後在廣州增城區將其逮捕。經調查，3月15日凌晨1時許，谷男開車搭載謝女開往海北村，期間搶走謝女手機，並將其推下河後逃離現場。警方表示，目前谷男已經被依法拘留，案件正進一步偵辦中。

另據《澎湃新聞》報導，網路流傳的警方內部資料顯示，被害者謝女是廣州荔灣區法院執行庭的書記官，於3月14日晚間外出後未歸，疑似在15日凌晨失聯。