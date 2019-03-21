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不用再怕被洗版　Messenger也推特定訊息回覆功能

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▲可以傳大檔了！Facebook Messenger開放更高解析度的照片互傳。（圖／取自Facebook）

▲Facebook旗下通訊軟體Messenger。（圖／取自Facebook）

科技中心／綜合報導

Facebook Messenger可以回覆特定訊息了！用戶只要將Facebook Messenger的應用程式更新至最新版本，就可以享受此功能。

不少有在使用通訊軟體的民眾應該都覺得，在單一聊天室中，有時候朋友會一次傳一大堆訊息，或是在多人群組中，很多人同時發言，根本不知道該如何回覆，現在Facebook Messenger就推出了能回覆特定訊息的新功能，未來不用再怕對方不知道你在回覆哪個訊息了。

▲▼ Messenger回覆功能。（圖／擷取自Messenger）

▲ Messenger特定訊息回覆功能。（圖／擷取自Messenger）

用戶只要將Facebook Messenger的應用程式更新至最新版本，就可以擁有此功能，操作方法也相當簡單，只要長按你想回覆的訊息，就會跳出一排表情符號和一個小箭頭，只要按下小箭頭，就可以輕鬆回覆那條訊息。回覆的結果會以將兩條訊息並排的方式呈現，被回覆的訊息會以反灰的方式放在上方，用戶的回覆則是以一般的藍色訊息呈現。網頁版一樣可以使用這項功能，只要點選想回覆訊息後面的三個點點，就會出現「回覆」的按鈕，即可回覆特定訊息。

其實類似功能早在LINE、WhatsApp上出現一段時間了，外媒《The Verge》認為，Facebook之所以想把回覆特定訊息的功能帶進Messenger，是因為該公司希望未來能整合旗下的Messenger、WhatsApp和Instagram等社群平台的訊息功能進行整合，因為當個平台功能逐漸類似時，整合起來會較為容易。

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關鍵字：臉書,Facebook,Messenger

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