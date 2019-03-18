WhatsApp創始人回母校演講　再度建議「刪除Facebook吧！」

▲Facebook在2014年以190億美金的價格，收購了WhatsApp。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

通訊軟體WhatsApp聯合創始人Brian Acton日前在美國史丹佛大學演講時建議在場的學生們應該要將Facebook刪除。

據《The Verge》報導，Brian Acton近日受邀回到母校美國史丹佛大學的Computer Science 181課程進行演講，在演講中他談到了他當初為何會決定將WhatsApp賣給Facebook，以及他後來為何選擇離開Facebook。

他在演講中指出，他認為像是Facebook這樣的科技公司，只會將用戶的個資出售藉此換取利潤，因此他向在場的大學生們提出建議，「刪除Facebook吧！」。其實他在去年臉書爆發劍橋分析事件時就已經提出過類似的呼籲。

Facebook在2014年以190億美元收購行動通訊公司WhatsApp，Brian Acton在2017年放棄8.5億美元期權，毅然決然離開臉書。在去年3月臉書爆發劍橋分析事件時，他成為第一個上推特號召「刪除臉書（#deletefacebook）」的科技界大佬。

他去年接受《富比士》（Forbes）採訪時透露，當時臉書決定要對WhatsApp用戶投放定向廣告，並加速商業化，這些計畫Brian Acton都不贊成，並在臉書授予他最後一批股票前離開了臉書，「好吧，你想做我不想做的事，如果我離開會更好，那我就不擋你的路了。」

Brian Acton表示，自己從未與Zuckerberg建立融洽的關係，他批評Zuckerberg急於讓WhatsApp開始營利，並試圖破壞WhatsApp的加密性質，欲取得處於加密環境的用戶資訊，並為商家提供分析後的訊息，「最後，我賣掉了我的公司。我為了更大的利益賣掉了用戶的隱私，我做出了選擇和妥協。」