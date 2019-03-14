　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

光復高中籃球隊勇闖HBL四強　林智堅探班打氣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新竹市長林智堅至光復中學「探班」籃球隊賽前練習，為選手加油打氣。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅至光復中學「探班」籃球隊賽前練習，為選手加油打氣。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

「2018學年度HBL高中籃球聯賽準決賽」於今年2月25日落幕，有如一匹黑馬一路過關斬將的新竹市光復高中，奮力搶下隊史上、也是新竹市史上首次的四強門票，將於3月16至17日前進台北小巨蛋，與能仁家商、南山高中、高苑工商一決高下爭取冠軍金盃；新竹市長林智堅特地帶上籃球用品，至光復中學「探班」籃球隊賽前練習，為選手加油打氣，他肯定球隊靠一點一滴努力勇闖四強，「凡事沒有奇蹟只有累積」，更與選手相約在小巨蛋見證冠軍，也大力邀請市民朋友，16、17兩日為「新竹之光」光復籃球隊的選手加油打氣，前進冠軍賽。

「今天打進四強絕對不是奇蹟，也不是偶然，是各位每天不斷訓練及汗水夾雜淚水累積的成果」，林智堅勉勵球員，他以自身故事分享，四年前他也不被看好是表現亮眼的市長，但凡事沒有奇蹟只有累積，事在人為，一定要努力，努力就會有成果、就會被看見，希望鼓勵光復高中的選手們，將挑戰目標放在冠軍賽。

林智堅表示，校長與教練曾跟他說，八年內要將球隊帶進八強，結果只花四年，不只進八強，還打進四強決賽，他感謝與肯定黃敦煌校長與陳定杰教練的付出與努力，只要有付出就會被看見，帶領球隊不斷突破紀錄，最後更與全隊相約總冠軍賽見，他會與孩子們一起迎接校史與竹市史上第一座HBL總冠軍盃。

林智堅在陳定杰教練的邀請下，與全隊圍成一圈，一起進行加油打氣儀式，陳定杰說，HBL打到決賽一共21場比賽，由於競爭激烈，往往不知道會不會晉級下一階段賽事，因此每場賽後都會累積鼓掌次數，目前已經累積19場比賽，剩下決賽兩場，因此在林智堅市長的參與下，全隊鼓掌19次一同吶喊「Win！」，全場氣氛為之沸騰。

有著如同安西教練般身材的陳定杰表示，今天市長特別來為球隊加油打氣他非常興奮也很感謝，他說，104年光復高中籃球隊成軍後，一開始大家並沒有共同的方向，甚至人用「拼裝車」形容他們，「我們沒有所謂的明星球員」，球員國中時期幾乎都無人知曉，也有不被看好的聲音告訴他「不要那麼操，不會那麼快打出成績」，但陳定杰教練硬是在4年內把球隊拉到甲組水準，「比別人投注更多的努力。」教練表示，為了讓竹、苗地區的學生知道，光復的存在，是可以前進HBL全國前四強的。

「他是傻子。」帶隊教師何長仁老師這樣說著陳定杰，幾乎全年無休的陪伴著學生，準決賽的前一天喬楚瑜感染諾羅病毒、張世恩與莊朝聖雙雙感冒，讓整個教練團如臨大敵。雖然第一場因不敵病毒慘輸高苑工商，但第二場開始重新調整、急起直追，攻克南湖絕殺東山，一路與南山高中廝殺到最後一秒才敗下陣來，經過一夜調適，準備充足，與二連霸衛冕軍「綠色神盾」松山高中爭取小巨蛋四強門票，最後在將士用命、合作無間下，奇蹟似的擊敗松山，最後一場氣力放盡輸給能仁，但已無關晉級，最後以準決賽戰績四勝三敗排名第四之姿搶進台北小巨蛋，為新竹市寫下歷史成績。

新竹市政府教育處長李芳齡表示，去年市府積極爭取HBL資格賽辦在新竹市，就是希望讓市民與學生能夠在主場為「主場球隊」光復高中加油，更要做光復高中籃球隊最佳的後盾，而光復高中也不負重望，目前的成績已超越成軍四年來最佳戰績，從資格賽一路殺進決賽，更在八強的準決賽中擊退「綠色神盾」松山高中打出史詩級的一役，淘汰松山，搶下最後四強的門票。

教育處表示，在榮獲2018學年度HBL籃板王與阻攻王的新竹市「眼鏡俠」喬楚瑜帶領下，光復籃猿軍團將整軍備戰，以榮耀家鄉為期許，爬上台北小巨蛋之巔，稱霸全國。

ET快訊
晚上秒變天！中部以北挾雨探15℃　每2天1次乾溼轉換
快訊／崔鍾訓認了淫片老司機對話　「我非常羞愧」
勝利丟白皙正妹照片供挑　「拉皮條」關鍵證據曝光

關鍵字：光復高中籃球隊, 光復高中

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲端上的仙境阿里山賓館　櫻花季開跑帶你穿越古今

提升海岸環境維護效率　桃園在地企業捐贈沙灘車

桃園埤塘養殖漁民陳情　市府：七點回應原則不禁止養殖

馬稠後工業區徵才月薪最高10萬元！　民眾躍躍欲試

饒慶鈴誠意感動林義守　義大醫療體團隊4月進駐綠島

侯友宜三重體驗手工墨條銅鑼　贈匾慈惠宮感謝公益付出

全台最美車站　多良火車站將封閉修繕3個月

光復高中籃球隊勇闖HBL四強　林智堅探班打氣

林智堅南下相挺郭國文掃街　談新竹台南科技雙核心

花蓮縣土壤及地下水污染防治　再獲全國績優肯定

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

小心腿！被母親抱著玩溜滑梯　女童腳踩煞車瞬間往後弓骨折

流水蝦吃到飽+台中無敵夜景　夜拍新打卡點 「彩虹貨櫃屋」

劉至翰被辣妹熱情「全身貼住」　 前妻蹲路邊大哭

90°直角方塊頭 12級風吹不動　心酸被起底：想為她變年輕點

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

Selina高齡愛狗Pinky離世！　 「謝謝妳給了我5699個幸福美好的日子」

雲端上的仙境阿里山賓館　櫻花季開跑帶你穿越古今

提升海岸環境維護效率　桃園在地企業捐贈沙灘車

桃園埤塘養殖漁民陳情　市府：七點回應原則不禁止養殖

馬稠後工業區徵才月薪最高10萬元！　民眾躍躍欲試

饒慶鈴誠意感動林義守　義大醫療體團隊4月進駐綠島

侯友宜三重體驗手工墨條銅鑼　贈匾慈惠宮感謝公益付出

全台最美車站　多良火車站將封閉修繕3個月

光復高中籃球隊勇闖HBL四強　林智堅探班打氣

林智堅南下相挺郭國文掃街　談新竹台南科技雙核心

花蓮縣土壤及地下水污染防治　再獲全國績優肯定

阿諾不來了　王浩宇：韓國瑜負面聲量突破50%

影／把球接好讓投手安心　戴培峰阻殺速度媲美大聯盟

白沙屯媽沒去他家！彰化哥怒脫隊…「神秘阿公」1hr後敲門說一句　他嚇壞道歉

「騰訊視頻」、「優酷」將來台？詹婷怡：目前不清楚

北約統帥：德國若採用華為5G設備 北約將跟德國斷訊

海飄豬又驗出非洲豬瘟！小金門豬肉產品暫停運往金門

日本也決定禁飛！　波音737 MAX8、MAX 9禁止進入空域

凌友詩拿「中華民國護照」進出台灣　陸委會證實：她還有戶籍

無印良品「文青風超市」進台灣？今年開500坪旗艦大店有「新服務」

苗栗泰安落石砸車「擊落左後輪」　女駕駛驚嚇撞山壁

地方熱門新聞

鄭文燦宣布桃園會展中心今年發包

顏清標帥兒擁正妹老婆　喜帖曝光..

郭國文公開影片批謝龍介漏洞百出

房衫軍損公物礙公務　藍軍宣戰要..

桃園埤塘養殖漁民市府陳情

礁溪國中男排全國冠軍　家長高興..

台灣欒樹下紅姬緣椿象

破除柚子30元　藍軍挺謝龍介

民進黨部主委黃建財　投入宜蘭立..

祕雕轉行賣水果？！　綠營議員譏..

為農漁民找生機　民進黨卻抹黑

桃園鐵路地下化　中原大學發展看..

宜蘭破獲擁槍販毒集團

高雄市水利局修繕下水道　

更多熱門

相關新聞

喬楚瑜沒忘夢想萌芽的起點

當年透過轉播觀看松山與南山之戰，點燃喬楚瑜的HBL小巨蛋夢想，如今他終於將以參賽球員身份踏上這個舞台，腦海中從沒忘記夢想開始狂奔的那一刻。

心態飄飄然　光復加強精神教育

HBL4強　16日起小巨蛋開打

雙山點燃籃球夢　喬楚瑜今踩一山

頂住晉級壓力　光復首度攻蛋

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 王令麟 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

男演員猝死靈堂大吵！爸顯靈摸女兒頭

快訊／龍俊亨宣布退團！認看過淫片

鄭俊英片傳有女偶像！JYP怒提告

小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」

展榮問白癡公主：要不要跟我、我弟3P

和帥外甥洗澡17年！4200萬G球人妻驚爆出軌

6鬼纏身48小時！逃跑遭拉腳爆摔5樓

遭鎖鍊蛇咬傷　醫搭末班高鐵救命

員旅掏250萬遊泰國！館長霸氣「全住Villa頂級房」

快訊／臉書、IG大當機！小編全崩潰

日本24歲天才IQ188　現在竟是無業青年

男「68秒闖9紅燈」暴力撞　女騎士慘死

麥當勞全新甜心卡享薯條買一送一

道士帶人妻到神壇後壞壞！兒子就在外面跪拜

快訊／高雄舊七賢國中「教室瞬間倒塌」

更多

最夯影音

更多

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

小心腿！被母親抱著玩溜滑梯　女童腳踩煞車瞬間往後弓骨折

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面