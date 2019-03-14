光復高中籃球隊勇闖HBL四強　林智堅探班打氣

▲新竹市長林智堅至光復中學「探班」籃球隊賽前練習，為選手加油打氣。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

「2018學年度HBL高中籃球聯賽準決賽」於今年2月25日落幕，有如一匹黑馬一路過關斬將的新竹市光復高中，奮力搶下隊史上、也是新竹市史上首次的四強門票，將於3月16至17日前進台北小巨蛋，與能仁家商、南山高中、高苑工商一決高下爭取冠軍金盃；新竹市長林智堅特地帶上籃球用品，至光復中學「探班」籃球隊賽前練習，為選手加油打氣，他肯定球隊靠一點一滴努力勇闖四強，「凡事沒有奇蹟只有累積」，更與選手相約在小巨蛋見證冠軍，也大力邀請市民朋友，16、17兩日為「新竹之光」光復籃球隊的選手加油打氣，前進冠軍賽。

「今天打進四強絕對不是奇蹟，也不是偶然，是各位每天不斷訓練及汗水夾雜淚水累積的成果」，林智堅勉勵球員，他以自身故事分享，四年前他也不被看好是表現亮眼的市長，但凡事沒有奇蹟只有累積，事在人為，一定要努力，努力就會有成果、就會被看見，希望鼓勵光復高中的選手們，將挑戰目標放在冠軍賽。

林智堅表示，校長與教練曾跟他說，八年內要將球隊帶進八強，結果只花四年，不只進八強，還打進四強決賽，他感謝與肯定黃敦煌校長與陳定杰教練的付出與努力，只要有付出就會被看見，帶領球隊不斷突破紀錄，最後更與全隊相約總冠軍賽見，他會與孩子們一起迎接校史與竹市史上第一座HBL總冠軍盃。

林智堅在陳定杰教練的邀請下，與全隊圍成一圈，一起進行加油打氣儀式，陳定杰說，HBL打到決賽一共21場比賽，由於競爭激烈，往往不知道會不會晉級下一階段賽事，因此每場賽後都會累積鼓掌次數，目前已經累積19場比賽，剩下決賽兩場，因此在林智堅市長的參與下，全隊鼓掌19次一同吶喊「Win！」，全場氣氛為之沸騰。

有著如同安西教練般身材的陳定杰表示，今天市長特別來為球隊加油打氣他非常興奮也很感謝，他說，104年光復高中籃球隊成軍後，一開始大家並沒有共同的方向，甚至人用「拼裝車」形容他們，「我們沒有所謂的明星球員」，球員國中時期幾乎都無人知曉，也有不被看好的聲音告訴他「不要那麼操，不會那麼快打出成績」，但陳定杰教練硬是在4年內把球隊拉到甲組水準，「比別人投注更多的努力。」教練表示，為了讓竹、苗地區的學生知道，光復的存在，是可以前進HBL全國前四強的。

「他是傻子。」帶隊教師何長仁老師這樣說著陳定杰，幾乎全年無休的陪伴著學生，準決賽的前一天喬楚瑜感染諾羅病毒、張世恩與莊朝聖雙雙感冒，讓整個教練團如臨大敵。雖然第一場因不敵病毒慘輸高苑工商，但第二場開始重新調整、急起直追，攻克南湖絕殺東山，一路與南山高中廝殺到最後一秒才敗下陣來，經過一夜調適，準備充足，與二連霸衛冕軍「綠色神盾」松山高中爭取小巨蛋四強門票，最後在將士用命、合作無間下，奇蹟似的擊敗松山，最後一場氣力放盡輸給能仁，但已無關晉級，最後以準決賽戰績四勝三敗排名第四之姿搶進台北小巨蛋，為新竹市寫下歷史成績。

新竹市政府教育處長李芳齡表示，去年市府積極爭取HBL資格賽辦在新竹市，就是希望讓市民與學生能夠在主場為「主場球隊」光復高中加油，更要做光復高中籃球隊最佳的後盾，而光復高中也不負重望，目前的成績已超越成軍四年來最佳戰績，從資格賽一路殺進決賽，更在八強的準決賽中擊退「綠色神盾」松山高中打出史詩級的一役，淘汰松山，搶下最後四強的門票。

教育處表示，在榮獲2018學年度HBL籃板王與阻攻王的新竹市「眼鏡俠」喬楚瑜帶領下，光復籃猿軍團將整軍備戰，以榮耀家鄉為期許，爬上台北小巨蛋之巔，稱霸全國。