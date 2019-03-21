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致敬巴哈！Google首款AI Doodle讓你一圓作曲夢

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▲▼Google推出了第一款AI作曲Doodle。（圖／截自Google）

▲Google推出了第一款AI作曲Doodle。（圖／截自Google，下同）

科技中心／綜合報導

在特定的日子裡，Google向來會應景地精心設計獨特的Doodle，可能是動畫短片或一些互動遊戲，而隨著音樂之父巴哈的誕辰紀念日將至，Google推出了第一款AI作曲Doodle，一圓使用者的創作夢。

Google使用機器學習分析306首巴哈（Johann Sebastian Bach）的樂曲，透過這款AI互動式Doodle，在使用者譜寫的樂句中加入巴哈的風格，包括旋律及和聲。

▲▼Google推出了第一款AI作曲Doodle。（圖／截自Google）

▲使用者可隨意譜寫一至兩小節的旋律，或點選左方便條紙使用系統預先寫好的旋律。

首先使用者可先在五線譜上隨意寫出一兩個小節的旋律，接著點選下方「加入和弦」，AI便會開始便是音符的模式，創作出與使用者的旋律契合的和弦。點選左側重整的符號，還可根據剛才使用者創作的旋律譜寫另一支和弦。

若使用者不想自行創作，也可點選左方兩張便條，系統會自動分別填入《瑪莉有隻小綿羊》及《小星星》的旋律，同樣點選「加入和弦」後，AI會自動填入和聲。使用者也可點選右方喇叭即可變成搖滾模式，一旁的便條則會變成巴哈知名的管風琴名曲《D小調觸技曲與賦格》。

使用者譜寫旋律的過程中，可應需要更改曲子調性、速度，點選個別音符也可調整升降，就一個簡易的創作工具來說，靈活度相當高。

▼點擊「加入和弦」後AI便會自動帶入和聲。

▲▼Google推出了第一款AI作曲Doodle。（圖／截自Google）

科技網站The Verge報導，Google此次設計的Doodle是由Magenta Team AI Resident 的Anna Huang所開發，「這個數據蒐集的巴哈成分是高度結構化的，風格非常簡潔，但具有豐富的合聲，允許機器學習模型用更少的數據學習更多。」而以巴哈作為原型則是因為巴哈作為一名巴洛克時期歐洲最具代表性的作曲家，他的曲子具有高度規則性。

作為作曲本科畢業生，Anna Huang一直在尋找全新的創作方式，而AI則是一個全新的工具，可以填補一件作品缺失的部分，也給了她全新的雕刻材料。與其他AI一樣，這項技術遠非完美的作曲家，機器學習的困難之處在於創造長期結構及連貫性，「更難以複製的是巴哈在簡單及表現力方面的平衡。」

▼點擊左方喇叭後，可變成搖滾模式，左側便條預先譜寫的曲子則改為巴哈知名的管風琴名曲《D小調觸技曲與賦格》。

▲▼Google推出了第一款AI作曲Doodle。（圖／截自Google）

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關鍵字：Google,Doodle,AI,作曲,創作,巴哈

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