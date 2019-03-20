畫一條線就成瀑布！Nvidia打造最強繪畫AI「GauGAN」隨便畫都超逼真

▲Nvidia此次在GTC 2019期間進一步發表了「GauGAN」。在左方畫布畫上一條線，即可即時生成逼真瀑布。（圖／翻攝自YouTube／Nvidia，下同）

科技中心／綜合報導

羨慕網路上那些「小畫家達人」能用小畫家繪出超精緻圖畫嗎？想畫出超逼真風景畫但其實連顆樹都畫不好嗎？別擔心，Nvidia這項黑科技能讓你隨便抹一塊綠色就出現一片森林，畫山畫水都再也難不倒你。

繼先前透過基於生成對抗網路（Generative Adversarial Network，簡稱GAN）建立的StyleGAN，讓人工智慧創造「不存在人臉」後，Nvidia此次在GTC 2019期間進一步發表了「GauGAN」。GauGAN工具的操作方式與小畫將差不多，不過下方的調色盤分別代表了特定自然事物，如代表天空的藍色、代表樹的綠色及代表花的紅色等，利用這些顏色在右邊的畫布上塗抹，人工智慧便會即時轉成相似輪廓的風景。

GauGAN是以後印象派畫家高更（Paul Gauguin）作為命名靈感，從建築師、城市規劃者及景觀設計師到遊戲開發人員，GauGAN可以作為創造虛擬世界的強大工具，透過人工智慧來了解現實世界的景物外觀，這些專業人員能更好地描繪出自己的想法原型並快速更改場景。

Nvidia借助超過一百萬張圖像進行訓練，分析照片內的元素及光影效果，同時也在模型訓練中抽換標籤元素，如讓草地變成雪，使系統因應雪地將場景轉換為冬天，原先枝葉茂密的樹木也會變成枯枝。除了擬真的自然元素外，GauGAN也會模擬出相應的光影變化，如倒映在水中的樹木及日出、日落的變化等。

Nvidia應用深度學習研究副總裁卡坦扎羅（Bryan Catanzaro）說，這就像一張張彩色圖片，根據使用者描繪的樹在哪、太陽在哪、天空在哪，然後生成對抗網路根據對真實圖像的了解，填充所有的細節、紋理及反射、陰影及顏色。「這項技術不僅可以將圖像拼接在一起，還可以切割、黏貼紋理。它實際上是在合成新圖像，與藝術家的繪畫方式非常類似。」

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