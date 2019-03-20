　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

畫一條線就成瀑布！Nvidia打造最強繪畫AI「GauGAN」隨便畫都超逼真

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Nvidia新繪圖AI GauGAN。（圖／翻攝自YouTube／Nvidia）

▲Nvidia此次在GTC 2019期間進一步發表了「GauGAN」。在左方畫布畫上一條線，即可即時生成逼真瀑布。（圖／翻攝自YouTube／Nvidia，下同）

科技中心／綜合報導

羨慕網路上那些「小畫家達人」能用小畫家繪出超精緻圖畫嗎？想畫出超逼真風景畫但其實連顆樹都畫不好嗎？別擔心，Nvidia這項黑科技能讓你隨便抹一塊綠色就出現一片森林，畫山畫水都再也難不倒你。

繼先前透過基於生成對抗網路（Generative Adversarial Network，簡稱GAN）建立的StyleGAN，讓人工智慧創造「不存在人臉」後，Nvidia此次在GTC 2019期間進一步發表了「GauGAN」。GauGAN工具的操作方式與小畫將差不多，不過下方的調色盤分別代表了特定自然事物，如代表天空的藍色、代表樹的綠色及代表花的紅色等，利用這些顏色在右邊的畫布上塗抹，人工智慧便會即時轉成相似輪廓的風景。

GauGAN是以後印象派畫家高更（Paul Gauguin）作為命名靈感，從建築師、城市規劃者及景觀設計師到遊戲開發人員，GauGAN可以作為創造虛擬世界的強大工具，透過人工智慧來了解現實世界的景物外觀，這些專業人員能更好地描繪出自己的想法原型並快速更改場景。

▲▼Nvidia新繪圖AI GauGAN。（圖／翻攝自YouTube／Nvidia）

Nvidia借助超過一百萬張圖像進行訓練，分析照片內的元素及光影效果，同時也在模型訓練中抽換標籤元素，如讓草地變成雪，使系統因應雪地將場景轉換為冬天，原先枝葉茂密的樹木也會變成枯枝。除了擬真的自然元素外，GauGAN也會模擬出相應的光影變化，如倒映在水中的樹木及日出、日落的變化等。

Nvidia應用深度學習研究副總裁卡坦扎羅（Bryan Catanzaro）說，這就像一張張彩色圖片，根據使用者描繪的樹在哪、太陽在哪、天空在哪，然後生成對抗網路根據對真實圖像的了解，填充所有的細節、紋理及反射、陰影及顏色。「這項技術不僅可以將圖像拼接在一起，還可以切割、黏貼紋理。它實際上是在合成新圖像，與藝術家的繪畫方式非常類似。」

►肉眼已經不可信　AI竟能創造不存在的人臉
►這個OO不存在！GAN技術正夯　AI造圖網站激增

ET快訊
南韓史上第二強震調查曝光！竟是「人為誘發」
郭董震怒！遭指和韓國瑜合作「受大陸指派」　要求吳子嘉道歉
27歲媽媽熬夜滑手機猝死　婆婆：身體都冷了…眼睛還盯著網拍

關鍵字：GAN,Nvidia,AI,人工智慧

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

畫一條線就成瀑布！Nvidia打造最強繪畫AI「GauGAN」隨便畫都超逼真

貨到後30天內付款　日商恩沛來台推「AFTEE」無卡後支付服務

vivo V15、V15 Pro 4/1在台發表　升降式前鏡頭有3,200萬畫素

蘋果新策略！透過較低價產品帶動服務業務成長

「地板好髒」聲控LG家電　華碩推「486限定版」智慧音箱

新iPod Touch要來了？外媒爆今晚可能偷偷上架

資安業者：多款手機遊戲藏惡意廣告軟體　預估全球1.5億安卓使用者受害

AirPower日子近了？最新iOS 12.2 Beta出現無線充電代碼

宏達電祭開發者大獎豐富VR內容　VIVE PRO EYE獲輝達技術肯定

影／Google+、Inbox掰掰　4月2日終止服務

酒駕修法延宕　黃國昌佔主席台怒吼：沒人上班？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

爆量活蛤蜊、手搖杯喝到飽！ 台北超狂小火鍋每鍋130元起

油門當煞車踩！倒車暴衝釀5連撞 無辜騎士慘遭「夾心式撞擊」甩飛

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不能跟啦！

地上銀河！整片山林光舞秀　嘉義縣「螢火蟲季」4月登場

南韓大創「迷你洗衣機」爆紅！ 自動運轉排水、洗化妝刷不用動手

慘受鄭俊英牽連..上韓網熱搜　TWICE志效爆機場淚崩

家長違規過馬路！小孩脫手遭撞　網友憤怒：你們全家都是三寶？

畫一條線就成瀑布！Nvidia打造最強繪畫AI「GauGAN」隨便畫都超逼真

貨到後30天內付款　日商恩沛來台推「AFTEE」無卡後支付服務

vivo V15、V15 Pro 4/1在台發表　升降式前鏡頭有3,200萬畫素

蘋果新策略！透過較低價產品帶動服務業務成長

「地板好髒」聲控LG家電　華碩推「486限定版」智慧音箱

新iPod Touch要來了？外媒爆今晚可能偷偷上架

資安業者：多款手機遊戲藏惡意廣告軟體　預估全球1.5億安卓使用者受害

AirPower日子近了？最新iOS 12.2 Beta出現無線充電代碼

宏達電祭開發者大獎豐富VR內容　VIVE PRO EYE獲輝達技術肯定

影／Google+、Inbox掰掰　4月2日終止服務

Mister Donut將退出大陸市場！　3月25日起分店全關門

林書豪登NBA官網談季中轉隊挑戰　「真的有太多要學」

「為什麼你的眼睛會說話？」 孟耿如害羞笑了：戴了很舒服！

0321好星運開關│牡羊開好運，為射手打打氣

晶華冠軍牛肉麵賣到日本　蔦屋書店東京澀谷3/26開賣

上海最多單身貴族！大陸結婚率7.2‰「創5年新低」

侯友宜視察中和錦和運動公園　推動「全齡共融」樂齡公園

瑞里紫藤花季開跑　紫色山城浪漫花海引人入勝

公費A肝疫苗4月8日起擴大接種對象！估11萬孩童受惠

增值稅引豪車降價潮　大陸4S店：指導價跟經銷商沒關係

男友劈腿！熱褲女當街狂譙　下秒含淚脫衣…路人全傻

3C家電熱門新聞

醜爆了！供應鏈證實新iPhon..

小米手環4今年上市　功能全面升..

新iPod Touch來了？今..

Apple再釋出新款iMac

2019年底手機平均容量將達8..

上市一個月只賣54台　1萬2砍..

華碩推「486限定版」智慧音箱..

Google+、Inbox掰掰..

雷軍：小米9這次備貨不錯，我們..

Instagram限時動態新介..

三星S10+摔機實測　陶瓷機身..

Apple推新iPad Air..

AppleCare+確定登台　..

AirPods2018年銷售3..

更多熱門

相關新聞

建中生靠「運用GAN實現字體風格轉換」奪科展獎

今年1月剛結束的「2019台灣國際科學展覽會（TISF）」選拔我國青年科學家，代表出國參加一系列國際科學競賽，19日傳回捷報，第一次派代表參加的「義大利科學展覽會 (I giovani e le scienze)」今年在義大利米蘭舉行，建國中學學生邱泓翔獲得耶魯科學與工程特別獎及大會金牌獎二項大奬，為今年的出國賽事率先拔得頭籌拿下好成績。

日企業開發「天網」！AI分析成功逮到偷竊犯

NVIDIA舊卡也可開光線追蹤!?

上半年股市難樂觀　凱基證聚焦6大科技產業績優股

南山首波「免體檢簡易投保」迎戰國泰人壽

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 孫安佐 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

「佳里小7店員」結帳突跑走！下一幕暖爆

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！鵝蛋臉+圓眼正翻

吳亞馨飯店掉半球…鏡面反射「半裸男」！

國會惡狼硬上2女記者　「不舉」未得逞

小五生數學85分倒數第二！母：不喜歡兔兔章

雲林醫北海道被打到腦震盪　「到台灣繼續打」

勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！

法比歐認愛翹臀台灣妹！「2舉動寵翻女友」

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈

妻小跑了土地被親戚搶走　他邊哭邊上吊死在豬圈

冷戰功力最強的星座Top 5 ！

細菌人的牙齒不是牙齒！《麵包超人》31年新發現

通宵滑手機！浙江27歲2孩母猝死

捷運長靴妹身分曝光　是F級女神

女人才懂！月經沒來摸妹屁股秒噴血

更多

最夯影音

更多

酒駕修法延宕　黃國昌佔主席台怒吼：沒人上班？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

爆量活蛤蜊、手搖杯喝到飽！ 台北超狂小火鍋每鍋130元起

油門當煞車踩！倒車暴衝釀5連撞 無辜騎士慘遭「夾心式撞擊」甩飛

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面