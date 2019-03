南韓旅店插座藏「針孔」偷拍！「線上直播」房客活動　會員收費1656台幣

▲飯店示意圖。(圖/取自免費圖庫pexels)

國際中心/綜合報導

外出投宿旅店真的安全嗎?南韓警方日前在10個城市中調查30家酒店,竟意外的發現其中有42間房間裡被裝有隱藏攝影機,而且皆藏在吹風機的底座、電視機上盒,甚至是牆壁插座當中,受害者預估高達1600人;偷拍者更利用這些隱藏鏡頭,於擁有4000名會員的網站上進行直播,以賺取暴利。

根據外報導,偷拍者在南韓各地的酒店房間裡,裝設隱藏式攝影機,以便偷拍不知情的飯店客人;而這些不法分子為了賺錢,更將這些偷拍到的影片,放上網站或是以「直播」的方式,讓網站中近4000名的會員在每個月繳交40英鎊(約1656台幣)的會費之後,不僅可以觀看,還能隨時重播。

美國有線電視新聞網指出,在過去5個月當中,這個偷拍網站已經獲利超過4500英鎊(約19萬台幣)的金額;南韓警方也在隨後逮捕了2名男子,另有兩人正在接受與偷拍攝影機有關的調查。

警方表示,沒有任何跡象表明被安裝針孔攝影機的酒店有涉及;過去雖然也有類似的案例,但是這是第一次抓獲在網路上進行直播的網站。CNN先前指出,南韓這個國家偷風氣盛行;2017年時,警方收到超過6400起關於非法偷拍的投訴,幾乎是2012年報案數量的3倍之多。

Nowadays, Korean women wear masks to cover their faces and look around for holes even when going public restrooms. #Spycams are hidden in wall, and even INSIDE toilet. These crimes are rampant, also committed at public baths, gyms, swimming pools and lodging facilities. #혜화시위 pic.twitter.com/ksShOA6TLw

#Spycams are everywhere in Korea - so easy to install. Here are a few examples. So easy for a guy to look up a girl's skirt in subway as cams can be inserted inside shoes... #혜화시위 FYI men also spy on other MEN, especially at urinals and changing rooms. We live in a sick world pic.twitter.com/DDWLAJ0m8q