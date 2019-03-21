南韓旅店插座藏「針孔」偷拍！「線上直播」房客活動　會員收費1656台幣

▲飯店示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

國際中心／綜合報導

外出投宿旅店真的安全嗎？南韓警方日前在10個城市中調查30家酒店，竟意外的發現其中有42間房間裡被裝有隱藏攝影機，而且皆藏在吹風機的底座、電視機上盒，甚至是牆壁插座當中，受害者預估高達1600人；偷拍者更利用這些隱藏鏡頭，於擁有4000名會員的網站上進行直播，以賺取暴利。

根據外報導，偷拍者在南韓各地的酒店房間裡，裝設隱藏式攝影機，以便偷拍不知情的飯店客人；而這些不法分子為了賺錢，更將這些偷拍到的影片，放上網站或是以「直播」的方式，讓網站中近4000名的會員在每個月繳交40英鎊（約1656台幣）的會費之後，不僅可以觀看，還能隨時重播。

美國有線電視新聞網指出，在過去5個月當中，這個偷拍網站已經獲利超過4500英鎊（約19萬台幣）的金額；南韓警方也在隨後逮捕了2名男子，另有兩人正在接受與偷拍攝影機有關的調查。

警方表示，沒有任何跡象表明被安裝針孔攝影機的酒店有涉及；過去雖然也有類似的案例，但是這是第一次抓獲在網路上進行直播的網站。CNN先前指出，南韓這個國家偷風氣盛行；2017年時，警方收到超過6400起關於非法偷拍的投訴，幾乎是2012年報案數量的3倍之多。

Nowadays, Korean women wear masks to cover their faces and look around for holes even when going public restrooms. #Spycams are hidden in wall, and even INSIDE toilet. These crimes are rampant, also committed at public baths, gyms, swimming pools and lodging facilities. #혜화시위 pic.twitter.com/ksShOA6TLw — Raphael Rashid (@koryodynasty) June 9, 2018