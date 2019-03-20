掃地機器人收到陸規線材告上法院　代理商：早已補寄台規電源線

▲ 小瓦掃地機器人 。（圖／記者劉昌松攝）

財經中心／綜合報導

有消費者上網用近萬元購買小瓦掃地機器人，收到貨後因發現插頭、線財是大陸規格而感到受騙告上法院，代理商則表示，已隨標檢局輔導改正，台規電源線也早已全數完成補寄。

小瓦規劃版 E201 - 02 掃地機器人已於2018/11/26 由石頭科技在台合作廠商凰朝股份有限公司送審，並通過 BSMI 認證，認證編號為 R3C722，該認證亦已正式授權代理商樂視達集團使用，BSMI 認證為公開資訊，民眾也可自行在標檢局網站上選擇驗證種類「RPC」、登錄字號「3C722」查證，小瓦掃地機器人的贊助者可以安心使用產品。

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針對消費者提到的收到陸規電源線一事，樂視達集團發出官方聲明表示是「包裝疏失」，台規電源線也已全數完成補寄，原本的原廠電源線無須寄回。標檢局官員告知，先前出貨附上的原廠電源線，安全上也不致造成重大影響，因此才透過輔導方式請廠商改正，廠商也立即配合改正。而針對消費者早已收到台規電源線卻隱瞞未報，代理商認為是有心人士惡意中傷。

樂視達集團表示，由於掃地機是從今年1/1起正式列入檢驗，該商品早在去年11/26就已經通過BSMI認證，為避免進口時間剛好落在12月底，跨過1/1如果未標示「商品檢驗標籤」就會無法進口，因此製造商石頭科技在去年12月底所生產的掃地機器人就已標示「商品檢驗標籤」；這部分經由標檢局要求，已改正為今年1月起進口才能標示檢驗標籤。



目前各大平台、通路所販之產品，以及新一批生產的產品，都已經依照標檢局之要求完成改正。標檢局也函覆消費者已輔導廠商完成改正。樂視達集團表示，產品外箱上都有標示進口商的聯繫電話，說明書也有提供住址、電話、LINE客服等各種聯繫方式，消費者都可以有暢通的管道進行溝通，代理商也會全力協助，希望民眾不要受到有心人士誤導。