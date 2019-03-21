陸6省份進入深度老齡化社會　勞動力多湧向沿海地區

▲老齡化社會。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

鑒於2018新生兒數量創40年新低，大陸的人口老齡化也成為必須正視的問題。根據陸媒報導，大陸越來越多省份跨過老齡化標準線，老齡人口比重還在增長，雖然勞動人口比例仍然較高，但人口紅利正在逐漸縮小。

大陸國家統計局的數據顯示，2018全國人口自然增長率達3.81%，但新生兒比2017年減少200萬，這是自1949年以來的最低值。有專家警告，如果趨勢持續下去，人口負增長拐點或將提前到來。上數資料當中，男性也比女性多出3164萬人，意味著大陸若想維持人口不衰減，需要更高的生育水平。

按照國際通行劃分標準，當一個國家或地區65歲及以上人口占比超過7%時，意味著進入老齡化；達到14%則為深度老齡化；超過20%則進入超老齡化社會。陸媒指出，梳理各省份2018年統計公報，全國有6個省份在2018年跨過14%線（進入深度老齡化），其中四川省當年65歲及以上的人口首次超過14%（達到14.17%），比全國高出2.23個百分點，也比2017年提高0.23個百分點。

報導說，2018年四川省65歲及以上的人口總量名列全國第二（僅次山東），佔人口總量的比重位居全國第四（僅次遼寧、上海和山東）；江蘇和重慶也在當年跨過深度老齡化線，兩個省份的65歲及以上人口占比分別是14.03%和14.1%。值得留意的是，大量勞動力湧向沿海地區，使得沿海地區的人口結構年輕化，例如廣東省2018年的勞動力人口占比就高居全國第一。

報導引述四川省社科院研究員郭曉鳴的說法稱，四川的老齡化與勞務輸出有關，這體現在農村老齡化高於城市老齡化；如今正常的家庭人口梯度是4-2-1結構，但四川因大量青壯勞力外出打工，使得家庭人口梯度中的勞動人口分離，出現大量留守老人，進而影響該省人口的年齡結構。

人口紅利是指一個國家的勞動年齡人口占總人口比重較大，為經濟發展創造有利的人口條件。報導提到，當前四川省仍然處於人口紅利期，不過隨著人口老齡化進程加快，傳統的數量型人口紅利將呈現消減趨勢，這是該省迫切面臨的挑戰。