南韓史上第二強震「是人禍」非天災　政府永久關閉浦項地熱發電廠

▲ 浦項地震造成118人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

南韓慶尚北道浦項市2017年11月15日下午2時29分31秒發生規模5.4地震，成為朝鮮半島有紀錄以來第二強震，造成118人受傷，總損失達3323億韓元（約新台幣91億元），20日卻被揭露並非自然地震，而是附近地熱發電廠所觸發。政府當天隨即下令，永久中斷浦項的地熱發電計畫。

政府20日指出，將與浦項市府攜手，經相關程序後永久中斷現已暫停的地熱發電商用化技術開發計畫，並與專家協商後，在確保安全性的前提下，盡速將該用地恢復原狀，也將審慎調查開發過程中是否違規。此外，政府未來5年間將投入2257億韓元（約新台幣62億元），迅速重建受損住宅及基礎設施。

政府相關人士表示，對受災的浦項市民深感遺憾，將虛心接受此次調查結果，與相關部署及浦項市府緊密協調，商討還需採取哪些措施。

▲ 慶尚北道北區興海邑南松里的浦項地熱發電機組。（圖／達志影像／美聯社）

浦項地震規模5.4，震源深度僅9公里，導致118人受傷、27317件建築物部分損毀或倒塌通報、大學學測延期，財產損失約551億韓元（約新台幣15億元），也暴露建築物抗震性差的問題；根據南韓央行韓國銀行數據，總損失高達3323億韓元。

為分析這起地震及地熱發電間的關係，政府調查研究團在大韓地質學會的主導之下，進行長達1年多的研究，20日發表結果指出，業者為利用地熱發電，將高壓水注入事先挖掘的地熱井，活化未知的斷層帶，因此誘發此次地震的主震。

《韓聯社》指出，隨著研究結果出爐，預計將有許多災民舉行集會或提起損害賠償訴訟；此前，浦項地震汎市民對策本部已經於2018年10月對國家提起訴訟。