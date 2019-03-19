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當不了飛官變成海軍少校　退伍轉戰船副年薪150萬

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▲▼林克謚服役期間與家人合影。（圖／交通部航港局）

▲林克謚服役期間與家人合影。（圖／交通部航港局）

地方中心／綜合報導

交通部航港局108年度第一場航海人員測驗19日開考，測驗共進行兩天，分為兩個考區，分別是台北場的華夏科技大學與高雄場的正修科技大學。本次考試共計545名考生報考，其中女性報考人數為54人，男女比例約9：1；今日第一節測驗應考人數142人，實到人數126人，缺席率11.3％。

33歲的林克謚在高中畢業後踏入軍校，由於視力問題無法成為飛官，因此投身海軍開始軍旅生涯。從海官學校畢業後，他被分派到軍艦見習。對於暈船這個惱人的問題，他笑稱，「學長們都有經驗傳承，對於船上生活自己很能適應。」

海軍主要職責是捍衛台海安全以及維護我國對外航運暢通的任務，大部分的時間都駕駛軍艦繞行台灣沿海一帶。林克謚回想見習時期，曾隨敦睦遠航訓練支隊前往中南美洲訪問邦交國。這段為期近3個月的航程，讓他的視野從台海遠放到國際航線。

服役10年期滿後，林克謚成為少校。但因職級調度後，必須上岸工作，這讓熱衷海上生活的他，決定退伍，轉換跑道。海軍退伍的林克謚，熱衷海上生活而決定報考107年第三次航海人員測驗。

以一等船副5科全數合格的成績通過測驗的他，現在正參加國際公約規定的專業訓練，往後不但能繼續面向深藍，月薪也高達13萬元到15萬元。

航港局表示，考畢試題及答案將於3月18日在交通部航港單一窗口服務平台MTNet(網址http://www.mtnet.gov.tw/)航海人員測驗專區網站公布。如有試題疑義，應於該次測驗結束的次日起3日內，也就是在3月20日前，登入「航海人員測驗專區」內之「試題疑義／複查申請」點選「試題疑義申請」。

▼海軍敦睦支隊環島航訓。（圖／軍聞社）

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關鍵字：交通部航港局,航海人員測驗,一等船副,航港局,台灣軍武

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