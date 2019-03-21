青少年上癮多　舊金山議員華頌善提議禁售電子菸

▲舊金山、芝加哥與紐約要求重新評估電子菸對健康造成的影響。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國舊金山市議員華頌善（Shamann Walton）19日擬提案禁售電子菸，一旦通過，就會成為聯邦政府針對電子菸產品進行管制前，首個美國電子菸禁令。舊金山、芝加哥與紐約發出聯合信函，要求美國食品藥品監督管理局（FDA），重新評估電子菸對健康造成的影響。

根據《路透社》報導，舊金山市府檢察官赫雷拉（Dennis Herrera）表示，FDA的評估早該在電子菸進入市場前完成，然而監管單位卻將廠商申請產品的評估期現從2018年8月延至2022年8月，以「廠商與該單位都需更多時間準備」為由。他批評，「這造就整個世代的年輕人對尼古丁上癮。」

這項提案也要求電子菸廠商在2021年8月前向FDA提出正式申請，以繼續販售。美國食品藥品監督管理局局長戈特利布（Scott Gottlieb）在同日做出回應，考慮到近期國內青少年電子菸使用率增加，「我們正在討論，是否應該繼續在便利商店銷售電子菸的調味劑。」

▼電子菸。（圖／免費圖庫Pixabay）

大多數電子菸產品都含有尼古丁成分，不僅會使人成癮，也會對青少年尚在發展中的大腦造成傷害，然而在美國，青少年的使用率卻比成人還高。電子菸反對人士表示，廠商鎖定未成年販售，除了推出多種口味，還透過行銷手法，將電子菸塑造成潮流商品。

舊金山市議員華頌善擬提出法案，禁止在該市販售電子菸，除非產品通過FDA審查認可，才允許販售；除此之外，他也計畫進一步推動禁止市府所有地製造、販售電子菸的法令，並強調「我們不希望菸出現在我們的城市」。這項提案主要針對租借70號碼頭的美國電子菸製造商Juul Labs。

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