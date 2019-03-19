越南幼稚園供應腐爛豬肉餐　206名學童染囊蟲病

▲清姜幼稚園提供腐爛豬肉與感染囊蟲病的豬肉讓學童食用。（示意圖／免費圖庫Pixnio）

國際中心／綜合報導

越南日前驚爆幼稚園食安危機，北寧省（Bac Ninh）順成縣（Thuan Thanh）清姜幼稚園（Thanh Khuong）2月傳出食安醜聞，提供腐爛豬肉與感染囊蟲病的豬肉讓學童食用，數千名家長帶小孩到醫院檢查，發現至少206名學童罹患囊蟲病。囊蟲病（Cysticercus cellulosae）是由豬肉絛蟲的幼體（囊尾幼蟲）引起的組織感染。

根據越南《青年報》報導，幾位家長進入清姜幼稚園食堂查看時，發現校方以腐爛豬肉與感染囊蟲病的豬肉製作學生餐。清姜幼稚園學生餐食材來自香成食品公司，也是當地許多幼稚園的供應商，當局立刻要求各校停止從該公司進貨。

▲校方以腐爛豬肉與感染囊蟲病的豬肉製作學生餐。（示意圖／pixabay）

家長擔憂小孩因食用腐肉造成健康問題，陸續帶孩子到醫院檢查，結果部分學童被驗出感染囊蟲病，立刻引起恐慌，15日起有超過2000名家長從北寧省至河內醫院就醫。

越南當局指出，這次是歷史規模最大的豬肉囊蟲病檢驗，因此將進行「科學性疾病調查」，了解這種疾病傳播如此廣泛的因素。同時，北寧省警方也已經介入調查。