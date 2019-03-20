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vivo V15、V15 Pro 4/1在台發表　升降式前鏡頭有3,200萬畫素

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼vivo V15、V15 Pro 4/1在台發表。（圖／vivo提供）

▲vivo宣布，V15、V15 Pro兩款手機將於4/1在台發表。（圖／vivo提供）

記者邱倢芯／綜合報導

手機品牌廠vivo今（20）日釋出邀請函，並預告將在4/1在台灣發表新系列手機V15與V15 Pro；兩款手機最大的特點在於搭載了原本只有NEX系列旗艦機才有的升降式前鏡頭，且畫素提升至3200萬（f2.0），升降速度加快70%，利用升降鏡頭的方式，打造無瀏海零邊界全螢幕。

vivo V15手機的螢幕尺寸有6.53 吋，並搭載了FHD+面板，並採用聯發科Helio P70處理器；而在記憶體方面，則是採用了6GB RAM/128GB ROM的配置。後置鏡頭則是以1,200 萬畫素（f1.8）、 800 萬畫素（f2.2超廣角），以及500 萬畫素（f2.4景深）三顆鏡頭所搭配而成；電池容量則有4,000mAh。

而vivo V15 Pro則是採用了6.39 吋 FHD+ Super AMOLED全螢幕，處理器也換成了高通的S675晶片；記憶體為6 / 8GB RAM、128GB ROM。後置鏡頭一樣為三顆主鏡頭，但畫素提升到了4,800 萬畫素（f1.8）、800 萬畫素（f2.2超廣角），以及500 萬畫素（f2.4景深）；不過電池容量僅有3,700mAh。

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關鍵字：vivo,V15,V15 Pro

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