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vivo NEX雙螢幕版即日開放預購　單機售價24,990元

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▲▼vivo NEX雙螢幕版，正反面都可拍照。（圖／記者邱倢芯攝）

▲vivo NEX雙螢幕版，正反面都可拍照。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

vivo今（27）日在台發表vivo NEX雙螢幕版，此一機款為雙螢幕、三鏡頭，且擁有10 RAM與128 ROM。單機售價24,990元，即日起在台開放預購，自今日下午4點開始，一路到明年1/3，在包含東森購物、PChome 24h、momo、奇摩購物、udn、Myfone、蝦皮vivo授權商店，以及神腦線上等8大電商平台開放預購。

vivo NEX雙螢幕版配備了微縫聽筒設計，因此正反面都可以接聽電話，而前後螢幕厚度僅有8.09mm，正面採用6.39吋FHD+Super AMOLED螢幕，無瀏海、搭配0.6mm窄邊框，螢幕占比高達91.63%；此外也擁有第五代隱形指紋辨識技術。

▼vivo NEX雙螢幕版，在自拍時會手機會要求你直接翻到背面自拍，等於是用主鏡頭自拍。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼vivo NEX雙螢幕版，正反面都可拍照。（圖／記者邱倢芯攝）

在拍照功能方面，vivo NEX雙螢幕版採用SONY IMX 363相機模組，擁有1,200萬畫素主鏡頭、4軸OIS光學防手震，且同時搭載TOF 3D立體鏡頭。除此之外，vivo NEX雙螢幕版還新增了4種拍照新功能：
一、 魔鏡相機：使用正面螢幕拍照時，背面的螢幕可同時顯示拍攝畫面，被拍者可即時看到影響，以微調自己的姿勢，並引導拍攝者進行構圖，就可拍出雙螢幕都滿意的效果。
二、 智慧POSE：拍照與錄影時，螢幕會顯示POSE引導或視訊短片教學，好讓不知道該如何擺姿勢的被拍者，有可以模仿的姿勢；而拍攝寵物或兒童時，背面螢幕會顯示吸引孩童、寵物的畫面，以捕捉可愛的畫面。
三、 AI智慧臉型：被拍者可根據自身需求選擇摩皮、瘦臉等多達13種美顏效果。
四、 AI智慧美體：除了基本的美肌效果之外，vivo NEX雙螢幕版還可選擇全身、受邀、美臀等7種美體效果，你想瘦哪裡就瘦哪裡。

據了解，vivo NEX雙螢幕版內建高通Snapdragon 845八核心處理器、Anreno 630 GPU晶片，採用基於Android 9.0系統開發的Funtouch OS 4.5操作介面。

ET快訊
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