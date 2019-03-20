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命理達人大衛老師進駐南投月老教堂　為民眾愛情指點迷津

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▲紫南宮命理達人(左一)大衛老師今受邀進駐愛情故事館月老教堂。（圖／埔里元首館提供）

▲紫南宮命理達人（左一）大衛老師20日受邀進駐愛情故事館月老教堂。（圖／埔里元首館提供）

記者白珈陽／南投報導

在南投竹山紫南宮設館多年，促成無數美好姻緣，配對神準的命理名師大衛老師，20日受埔里元首館熱情邀約，進駐愛情故事館「月老教堂」，為單身者啟動正向桃花，找尋理想的另一半。

月老教堂是「大黑松小倆口──埔里元首館」的新作品，位於南投縣埔里鎮中山路。月老教堂外觀像是歐洲教堂，內部卻是中式月老廟，獨具特色，近年成為許多網美跟情侶喜愛的旅遊打卡地點。命理達人大衛老師今受埔里元首館邀約，進駐月老教堂。

大衛老師表示，自古有「姻緣天註定」的說法，透過八字命理的解析，可以在追求浪漫的愛情時，不會陷於盲目，而「好的開始」更是成就好姻緣的重要關鍵；根據內政部統計，2017年台灣離婚率平均千分之2.31，創下五年來新高。

▲根據內政部統計，2017年台灣離婚率平均千分之2.31，創下五年來新高。（圖／埔里元首館提供）

▲根據內政部統計，2017年台灣離婚率平均千分之2.31，創下五年來新高。（圖／埔里元首館提供）

許多兩性關係學者，指出高離婚率的各種不同原因，但大衛老師站在八字命理的角度認為，現今台灣社會怨偶多，甚至分手還要打打殺殺鬧新聞，這跟「八字不合」必然有所關聯。

▲大衛老師為民眾的愛情道路指點迷津。（圖／埔里元首館提供）

▲大衛老師為民眾的愛情道路指點迷津。（圖／埔里元首館提供）

大衛老師在竹山紫南宮設館多年，人氣鼎盛，素來以「配對神準」受人稱道， 促成無數美好姻緣，此次在特殊的機緣下，決定受埔里元首館之邀，進駐愛情故事館月老教堂，固定每周三上午11時至下午4時，為單身者指點迷津， 有意諮詢，找尋另一伴者，只要提供正確出生年月日，大衛老師將協助啟動正向桃花，提供「神準配對」免費服務。

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關鍵字：命理達人,大衛老師,月老教堂,愛情

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