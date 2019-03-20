中華郵政123週年！林佳龍怕罷工承諾爭取加薪　「聽說郵政工會蠻強」

▲今108年郵政節大會上，交通部長林佳龍承諾幫中華郵公司同仁爭取加薪。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

今（108）年是中華郵政123周年，中華郵政公司今（20）日舉行郵政節大會，交通部長林佳龍、華航董事長何煖軒都出席。林致詞時承諾，會幫同仁爭取更好的薪資福利，「聽說郵政公司工會蠻強」，深怕罷工重演，強調員工是企業的重要資產，希望中華郵政跟員工之間也能珍惜彼此。

林佳龍致詞時提到，中華郵政去（107）年營利再次創下佳績，達到法定目標的164％，將近144億元，他相信這是經理階層跟基層員工共同努力的結果。

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林佳龍進一步透露，營收增加，同仁薪資福利就是最重要的，還點名台下何煖軒，提到家人有時候都會有不同的意見，要懂得溝通，經營階層跟勞工會有意見不合、爭吵的時候，但最後還是要重新團圓。林也笑說，「聽說郵政公司工會也蠻強的」，最近會跟工會辦座談，一起創造跟分享幸福。

林佳龍說，中華郵政不只是單純的物流業者，最近轉型提供i郵箱、數位郵局、小農產銷協助等等多樣化的服務，讓國人有目共睹，他也希望中華郵政繼續創新，讓百年老店有新風采。

▲中華郵政董事長魏健宏期盼郵政業務能蓬勃發展。（圖／記者曹悅華攝）

中華郵政董事長魏健宏致詞時則提到，這幾年中華郵政比較大的轉變主要朝向智慧物流，在資訊化、移動化、電子化移動過程中，北中南都有數位郵局供民眾體驗，這些是這幾年很大的改變，會把握跨境物流、電子商務帶來新的機會，期許未來郵政業務蓬勃發展。