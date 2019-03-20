「床上怕老公心臟病發」泰最美女優狠甩72歲夫：想要新戀情

▲ 農奈說，和前夫在一起總感覺像是「小孩子在照顧老人」。（圖／翻攝自Instagram／natkejsarin）



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有泰國「最美AV女優之稱」的成人片女星農奈（Nong Nat）2012年與現年73歲美國富豪耐斯蘭（Harold Jennings Nesland）結婚，但短短數月就離婚，如今她「重返市場」，準備好要尋找下一個情人。34歲的農奈曾表示，行房時，很擔心年邁的老公會心臟病發。她還說，自己在婚姻中並不滿足，時常感覺像是「小孩子在照顧老人」。

據《每日星報》報導，農奈甩掉身為建築師的耐斯蘭後，被外界抨擊是「敗金女」。她表示，自己沒有靠前夫的錢生活，「我從來不需要哈洛德（耐斯蘭的名字）在經濟上照顧我，我不是敗家女。」不過她也說過，生活中「什麼都由老公買單」，「我知道他在美國也有龐大的花費，所以我很諒解，讓他每個月少給我一些錢。」

雖然已經離婚，但農奈表示，兩人還是保持良好關係，「我們還是朋友，如果我有任何問題，我還是可以打電話給他尋求協助。」她透露，前夫花了很久的時間才答應離婚，不過他現在已經能夠諒解，「我也不希望他受苦，他這麼老，他需要一個能夠一直照顧他的人，而我們現在在不同的地方。」

報導指出，農奈離婚的消息一出，泰國有許多人紛紛摩拳擦掌。這位女優說，自己已經收到了上百位男子的追求，但必須認真審查每一份「申請書」，而文件必須付上國籍、臉部和全身照、過去5年的財力證明，此外，若離過婚，也必須付上離婚證明。農奈大方地說，希望能夠找到一位可以適應自己生活形態的情人，「我單身、想要交往了。」