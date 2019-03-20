獅航空難未透露的細節！737 Max8失事前1天...休假機師救過同型飛機

▲ 消息指出，印尼獅航去年墜機意外的前一天，曾有一架同機型的飛機也遇到系統故障。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國波音（BOEING）公司所生產的737 MAX噴射客機在5個月內發生兩起空難，全球陸續宣布停飛波音737 MAX系列飛機。最近就有消息指出，其實在去年10月28日，也就是印尼獅航波音737 Max 8墜機的前一天，有一架相同機型的班機也曾經出現飛行控制系統失靈的狀況，所幸當時機上有名休假中的機師，正好坐在駕駛艙內機師後方的座位，他馬上就察覺出到系統的問題，救了整架班機。

據《彭博》報導， 兩名深入調查了印尼獅航墜機事故的匿名人士透露，當時班機正準備從從峇里島飛往雅加達，機上這名休假中的機師在注意到控制系統出現問題後，第一時間就通知當時的執勤機師，並向他告知應該如何將切斷「讓機鼻不停強制向下」的動力，最後順利將故障的飛行控制系統正確關閉，避免了一起事故，拯救了班機。

然而，就在第二天，獅航的另一組機組人員也同樣遭遇了控制系統的問題，但這次故障系統並沒有正確關閉，最後導致整架班機直接墜入爪哇海，機上189人全體罹難。

▲ 印尼獅航JT610去年10月29日墜入爪哇海，機上189人全數罹難。（圖／路透）

關於印尼獅航這樣一項過去並未被透露的細節，現在成為一項新的線索，作為對照組，它說明了當波音737 Max在發生控制系統故障時，為什麼有部分飛機能避免悲劇發生，另一部分最後卻失控墜機。

在印尼交通安全委員會針對獅航墜機事故，所做出的後續相關報告中，完全沒有提到前一天有同型班機處現類似情況的消息，這件事在當時也沒有被任何媒體報導出來。為何隱瞞這件事？目前波音公司以及印尼交通安全委員會都拒絕發表意見回應。