會見美學者　吳敦義：台灣是西太平洋守護民主的航空母艦

▲吳敦義會見史丹佛學者團。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席吳敦義20日上午會見史丹佛大學學者團，他表示，若國民黨執政，將對兩岸和平較有把握，九二共識是歷史事實，不容任何否認。這與民進黨執政時搖擺不定、失去信任不同。

史丹佛大學學者團由美國亞洲安全倡議主任艾江山大使帶領副主任伊幽曼博士、台灣民主安全計畫執行人祈凱立博士來訪。吳敦義對訪賓表示，台灣是西太平洋的要角，作為民主自由國家，擁有太平島，守護南海通路，他在行政院長任內，特別於太平島設立海軍醫院、改善港口碼頭、延長機場跑道、設立燈塔，以公益方向期望供應鄰近遇困船隻淡水、加油、疾病診治。

吳敦義認為，對美國而言，台灣維持一個自由民主的國家，就像一個很大的不落島，也如永遠守在西太平洋的一萬艘航空母艦般。台灣雖然面積不大，但是對西太平洋的重要性相信美國看得到。美國是民主世界大國，台灣等於是民主世界的兩顆閃亮眼睛，很好的耳朵與智慧的頭腦，絕對要維護台灣作為民主世界的重要堡壘。

吳敦義也表示，現階段最大危機是，前行政院長賴清德宣布競爭2020民進黨總統候選人，賴清德做為台獨工作者，基本理念即是主張台獨，若是取得民進黨代表權，將引發內部波浪與兩岸間新變數，為兩岸帶來非常難以推測的狀態，也許就是放棄九二共識的和平發展，產生衝突狀況，台獨主張將引起兩岸非常嚴重狀況。