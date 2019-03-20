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陸非洲豬瘟疫情趨緩　21省份「解除封鎖」

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▲非洲豬瘟疫情蔓延，大陸已有19省淪陷。（圖／路透社）

▲非洲豬瘟疫情蔓延，大陸已有19省淪陷。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

非洲豬瘟自去年8月3日在遼寧省瀋陽爆發以來，疫情大範圍蔓延，近日才逐漸緩解。大陸農業農村部副部長于康震今（19）日表示，目前非洲豬瘟防控工作取得階段性成效，已有21個省份、105起疫情解除了疫區封鎖，佔疫情總數的九成以上。

據新華社報導，于康震19日在農業農村部召開的全國重大動物疫病防控工作視訊會上表示，截至目前全大陸累計有28個省份先後發生113起非洲豬瘟疫情，其中家豬疫情110起、野豬疫情3起，大多為點狀發生。他也提到，今年前兩個月，疫情月度發生數下降到個位。

▲大陸農業農村部表示，非洲豬瘟防控工作取得階段性成效，疫情發生勢頭趨緩。（圖／路透社）

▲大陸農業農村部表示，非洲豬瘟防控工作取得階段性成效，疫情發生勢頭趨緩。（圖／路透社）

于康震認為，雖然目前非洲豬瘟疫情總體可控，但引發疫情的風險因素將長期存在，打好打贏非洲豬瘟防控這場戰役必須找準關鍵點；他強調，生豬屠宰是連接生豬產銷的關鍵環節，屠宰環節非洲豬瘟檢測工作至關重要，各地畜牧獸醫部門要進一步強化屠宰環節監管，落實駐場官方獸醫制度，督促屠宰企業嚴格落實各項防控措施，全面做好非洲豬瘟排查、檢測及疫情報告工作。

于康震表示，各級畜牧獸醫部門同時也要鞏固防控成效，進一步完善防控長效機制，有效落實防控措施，持續提升疫情防控水準，並做好生豬基礎產能保護和肉品供給保障，力爭全國疫情可控，不蔓延成勢。

非洲豬瘟疫情近幾個月在大陸延燒，四川省鄰水縣12日傳出的這洲豬瘟疫情，為全大陸第117例，目前未發現非洲豬瘟的省區只剩下新疆、西藏和海南3處。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：非洲豬瘟,疫情,農業農村部,防疫,豬瘟,封鎖,緩解,解除封鎖

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