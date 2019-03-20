化成「白骨」都要找到你！尋人高手蔡淑女助478家庭團圓

即新聞出品：文字／黃靖盛、剪輯／許權毅、攝影／李冠廷

每逢佳節，家人齊聚一堂，圍繞在餐桌上大快朵頤。這是年節期間家家戶戶中的尋常景象。然而這份「尋常」其實更需要珍惜，因為在社會的某個角落，餐桌邊的椅子依然空著，桌上多擺著一副碗筷，親人還在等待家人回來「團圓」。

一人失蹤全家破碎 蔡淑女幫助478個家庭團圓

每一名失蹤人口，代表一個破碎家庭。據內政部統計，國內每年列案失蹤人口逾2萬5千人，也就是說平均每天就有68人失蹤。新北市板橋海山分局巡佐蔡淑女，14年來幫助超過478個家庭團圓。從失蹤人口到無名屍，她一個個幫助他們找到回家的路，和思念已久的親友團聚。不像電影情節般神通廣大，她能利用的就只有螢幕上視窗。點開照片與監視器畫面，交叉比對協尋者資料，眉頭深鎖的她，腦海裡早已記下每一個重點，任何蛛絲馬跡都不錯過，因為一旦資料吻合，串連的不僅是一個案件，而是整個家庭的連結。

▲新北市板橋海山分局的巡佐蔡淑女,幫助478家庭團圓。（圖／記者李冠廷攝）

母女失散60年 尋人高手花2小時就找到

走進蔡淑女的辦公室，一位蔡姓婦人激動地向蔡淑女致謝，因為她失散60年的家人，終於在今年找到了。蔡婦輕拍蔡淑女的肩膀說：「妳真的很厲害，我花了60年時間，妳只花了2個鐘頭就找到我失散多年的姊姊！」原來，這名蔡姓婦人，她的故事在今年初上了新聞，當時蔡淑女僅憑著一張泛黃的老照片和背後的住址，讓她終於與失聯一甲子的二姊重逢，最後甚至還一起找回了大姊。

▲蔡姓婦人與親生母親唯一合照。（圖／蔡姓婦人提供）

蔡婦出生後，就被生母出養，家中排行老五的她，上頭還有兩個哥哥和姊姊，原生家庭由於家境清苦，生母無法負擔龐大的經濟壓力，於是就在雲林縣斗南鎮的市場挑著扁擔，一個籃子裝著香蕉，另一個則裝著還是襁褓的她。生母在街上大喊：「有沒有人要領養這個小女生？我們養不起了，先生重病」。後來養母看到，便包了一份紅包上前領養。養母從此收養了蔡婦，並留下生母與蔡婦唯一的一張合照，養母告訴她說，有機會就去看看生母和親生的家人。然而這離別就是一甲子的時間，後來其他兄姊也被陸續送養，生父母也等不到重逢就過世了。

▲蔡婦分享尋人過程，講到難處，忍不住落淚。（圖／記者李冠廷攝）

「這是我心裡的一個坎，因為現在不找，以後也可能沒機會了」今年60歲的蔡婦感嘆地說道，她曾特地前往雲林張貼尋人啟事，但過程如同大海撈針，生母的訊息始終未曾出現過。偶然間，她透過新聞報導找到尋人高手蔡淑女，在去年11月19日前往海山分局，希望協尋母親。

當也身為人母的蔡淑女聽到這段往事，直呼如同電影情節，除了為蔡婦感到十分不捨，更承諾一定會盡全力協助。沒想到，就在蔡婦報案的兩個小時之後，隨即在家中接到電話通知。電話那頭，蔡淑女激動地問：「妳在幹嘛？怎麼不接電話，我幫妳找到人了耶！」當下蔡婦激動落淚，相隔一甲子的懸念，總算有了結果。

蔡淑女剛開始還苦惱：「在雲林斗南的叫曾秀女的那麼多，這菜市場名也太多了。」幸好生母有冠夫姓，再依出生年份、地址進行推演，並比對蔡姓婦人大姊、二姊兩人的收養資料，最後再拿出照片比對，才確認真的找到親姊姊了。

▲蔡婦跟2位親生姊姊在雲林縣老家重逢合影。（圖／蔡姓婦人提供）

笑著回憶當時整個尋人過程，蔡淑女臉上充滿著自信：「我們可以幫他們串起來，讓他們圓這個夢，也是做一件好事。他們才不會心中一直懸宕在那邊，我的家人到底在哪裡？」

2小時就解決一甲子的疑惑，要說是現代版的福爾摩斯，一點也不誇張。只不過這位神探穿著的不是黑色風衣，也沒有叼菸斗；而是身穿亮黃色的針織毛衣、燙著波浪捲髮，就像一位親切的和藹的地方媽媽和你話家常：「你們的年紀跟我兒子一樣耶！」絲毫看不出這是一位破案逾500件的尋人高手。

找人內心戲上演 協尋從台灣辦到美國

蔡淑女說自己在尋人時，就像名偵探柯南一樣推理，腦海中的小劇場不斷推演，由於每個案件都有不同的狀況，因此必須去了解每個人的家庭組織、時空背景，以及家人們的互動。有時候，她還必須扮起「張老師」的角色，某些因為爭執而離家出走的家人，還要先安撫家屬的情緒，了解對方的難處委屈。最後就像輔導老師一般，告訴逃家的青少年：「畢竟是一家人，沒有放不開，過不了的坎，趕快回家吧。」

▲蔡淑女辦案不分國界，從台灣到美國她都協尋過。（圖／記者許權毅攝）

一套精密的警政署比對系統，如同她的千手觀音，在了解案情之後，她會一一記得個案的特徵，再透過不同的資料比對，例如：戶政資料、無名屍系統，甚至臉書，最後連繫上要找尋的人。她就如同一台行動資料庫，各種關鍵字深深烙印在她的腦海之中。

透過臉書也能找人？她回憶起幾年前，有位老伯伯要尋找老友，結果她還真的找到這位老友孩子的臉書，讓這位已經定居美國的當事人驚嘆：「台灣警察這麼神奇喔？我在美國，她也找得到！」這種跨國案件經常上演，外交部遞交公文是家常便飯。她仍秉持著熱心，不管目標在哪？只要報案，一定列入處理項目。從櫃子中翻出好幾疊的厚重失蹤人口資料，光是新北市，一年就有2千多筆的人等待協尋。

全靠DNA破案 化成「白骨」也要查到你是誰

遺體躺在冰櫃中，等待親屬領回，但因為臉部的浮腫或者身上也無特殊的印記及辨別文件，無名屍體都少了一盞引領他們回家的明燈。蔡淑女常常扮演明燈的角色，照亮他們回家的道路。除了尋找失散的親人，她還要負責釐清許多無名屍的身分。諸如等了13年才確認身分的無名屍、靠著1把鑰匙找回失蹤15年的無名屍…；許多知名案件都是由蔡淑女破案。

死者身上的衣著、是否有刺青、鼻子是蒜頭鼻還鷹勾鼻，這些細節她都要從照片反覆查驗比對，因為只有這些線索才能幫助亡者。最後再透過最關鍵的DNA比對，找回親人。

蔡淑女說：「其實我碰到第一件無名屍體案件，著實讓我好多天沒有辦法睡覺，當我看到那些照片（大體），眼睛一閉上就一直在我腦海中出現。」為了讓這些思緒不干擾生活，她就直接在心中跟他們對話，「希望這個畫面能夠從此消失，不要在我睡覺的時候出現。」神奇的是，這個方式居然奏效，後來她的生活才恢復了平靜。

▲回首過往，她曾因無名屍體的照片而無法入眠。（圖／記者李冠廷攝）

努力協尋來彌補遺憾 「找到人比破大案更令人動容」

入行警界已經35年的蔡淑女，早期在自己的家鄉雲林縣擔任外勤員警。結婚之後，1987年她跟著老公到新北市工作，起初在戶口通報台服務。當時主要負責業務為調「口卡片」，「口卡片」是人口卡片的簡稱，在尚未數位化的年代，國民身分證都需要以「口卡片」作為副本在戶政單位留存。早期警察需要辦案時，不知該嫌長相，便會向戶政單位調出該人士的「口卡片」。而這段經歷也成為她日後尋人的最強根基，經年累月地看著每位民眾的名字和照片，也讓她練就出一身「識人不忘」的好絕活。

▲▼蔡淑女(左)曾經在戶政通報台服務，主要工作為調口卡片，下圖為（右二）。（圖／蔡淑女提供）

2005年，她被調到板橋海山分局，才開始負責尋找失蹤人口。當時的前任承辦人都已退休了，完全沒有前輩帶她入門，只能硬著頭皮從櫃子中翻出一疊疊資料，自己研讀協尋公文、法律條規等資料，從中抽絲剝繭才整理出自己的心得。當時第一次破案是幫助一名癌末婦人找尋親生子，最後母子如願以償相聚。這次的重逢，讓她獲得極大的成就感：「妳當下就會覺得，這是我最大的溫暖，我覺得我幫她找到幸福，她不會再有遺憾，因為心中懸宕已經解決，她可以再過正常人的生活！原來能讓失蹤人口重逢，比破大案更來得動容」。

不論工作再忙 警察媽堅持每晚餐桌準時上菜

對蔡淑女來說，工作要努力完成，家庭更要用心經營。儘管公務格外繁重，但若非自己真的分身乏術，否則她一定每天回家煮晚飯給家人吃。「外食我不放心啦，我一定親自煮給小孩子吃，希望能讓孩子們的晚餐能有媽媽的味道。」有時工作真的太忙，煮完菜都晚上7點多了，她也還是秉持著座右銘「樂於付出、心靈富足」，再返回辦公室加班，繼續為失蹤者擔任起最亮的燈塔，為他們照亮回家的路。

▲尋人高手蔡淑女育有二女一子，每晚一定準時煮菜給家人吃。（圖／蔡淑女提供）

家境不好沒錢唸書 一路求父親唸到警專 54歲拚碩士

「服務態度績優楷模」、「終身貢獻－尋人高手蔡淑女」、「模範警察」──在蔡淑女辦公室後方的一大區域，看見滿滿的獎牌和獎杯，還有鐵櫃的抽屜內，幾乎是「好幾疊」送過來的感謝函。細細介紹每一封信背後的協尋故事，育有2女1子的蔡淑女，每次看到別人的孩子失蹤了，完全能體會那種焦急不安的情緒，絕不是三言兩語可帶過的。就是憑藉著這份的熱情和執著，她才能幫助如此多徬徨無依的人們找到靠岸的港口。

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▲尋人高手蔡淑女辦公室後方，有一大區域放滿了許多的感謝狀、獎杯和獎牌。（圖／記者許權毅攝）

蔡淑女當年也沒想過自己會當上警察！身為長女的她，從小到大就負起照顧家中其他弟妹的責任，她回憶說，務農的父親「工作運」總是不好，常常要大豐收時，居然就遇上天災，讓辛苦的成果毀於一旦。後來，父親工作改為養蜆仔，家境才稍微好轉起來。「當時媽媽問我要不要學美髮跟裁縫？我說我不要，我只想要讀書而已」。蔡淑女笑說，自己的個性好強，求知慾又很旺盛，所以從國小畢業後，一路「凹」爸爸讓她升學唸書，最後想唸大學的她，為了減輕家中經濟負擔，決定選擇就讀警專，「只要可以讀書又有錢那沒關係，再苦我也要把它熬下來。」愛念書的蔡淑女，現在54歲還在讀碩士拚論文，今年準備畢業。她希望可以把這些年協尋助人的故事寫出來，傳承自身經驗，未來讓年輕的員警們有個參考文獻，可以繼續幫助更多需要協尋的人們，找到他們回家的路。





▲尋人高手蔡淑女談到跟爸爸「凹」讀書,露出微笑。（圖／記者許權毅 攝）



