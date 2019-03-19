Apple改款再一波　iMac性能提升2倍、售價41,900 元起

▲Apple釋出iMac改款。（圖／翻攝自Apple官網，下同）

記者邱倢芯／綜合報導

Apple昨（18）晚突然釋出了iPad mini與iPad Air的改款消息後，今日再度釋出iMac改款消息；新版本的iMac採用了8核英特爾第9代處理器，且還搭載了Radeon Pro Vega圖形處理器，大幅提升運算速度與圖形處理能力；此外，新版的iMac擁有畫質更細膩的Retina顯示螢幕，並支援macOS Mojave。

Apple認為，無論是一般消費者或專業人士，使用者都能感受到iMac可以更快地完成日常工作以及最繁重的專業工作內容。

Apple產品資深行銷總監Tom Boger認為，iMac 在效能上的巨幅提升，顧客一定會喜歡。有了高達 8 核心的處理器和強大的 Vega 繪圖處理，iMac 系列產品比以往更加強大。iMac 配備絢麗的 Retina 顯示器、令人驚艷的設計、效能提升兩倍，並有備受顧客喜愛的 macOS Mojave，是迄今世界上最優秀的桌上型電腦。

透過採用更強大的處理器，使用者在編輯照片、進行效能需求高的遊戲、創作音樂，乃至於製作電影時，都將感受到效能大幅提升。

新改款的iMac有兩種選擇，一是21.5 吋iMac，其配備了配備第八代4核心處理器，並首度加入6核心處理器可供選擇，並提供將近60%的效能提升。另一款則是27 吋iMac，提供最高達第九代6核心和8核心的處理器，效能提升高達 2.4 倍。

加入Radeon Pro Vega提升更好的圖形處理效能

此二款iMac中都首度搭載了AMD的Radeon Pro Vega圖形處理器，使得21.5 吋iMac得以提升80%的繪圖處理效能；而27 吋iMac則是提升了50%。因此Apple官方認為，改版的iMac相當適合負責大量繪圖處理工作的專業人士，例如開發 3D 內容、編輯具繁複特效的影片，或是設計高解析度遊戲等。

業界最佳4K、5K Retina顯示器

Apple指出，iMac的Retina顯示器具有高達1,470萬像素解析度、10億種色彩、500 尼特亮度、P3 廣色域與令人驚豔的視角，可創造如臨其境的螢幕觀賞體驗。高像素解析度使螢幕能呈現如同印刷品般的文字、細節更清晰的照片，還能讓使用者以完整解析度編輯 4K 影片。

一體成型設計

一如其他蘋果產品，iMac使用了鋁金屬與玻璃機身，其擁有5 mm纖薄外型，加上相襯的鍵盤與滑鼠，可為使用者營造整潔簡約的桌面空間，使其更專注於眼前的內容。iMac 切合需求的設計深受顧客喜愛，且適合各種不同環境，從家庭到各式規模的企業，甚至專業工作室，都能完美融入。

macOS Mojave

所有全新Mac均隨附macOS Mojave，這是全球最先進桌上型電腦作業系統的最新版本，macOS Mojave 各項全新功能來自專業人士的啟發，卻能為人人好用而設計。

「深色模式」能為桌面帶來截然不同的嶄新外觀，有助於使用者專注於眼前的內容，「堆疊」功能可自動將檔案堆疊成整齊的群組，藉以整理雜亂的桌面，還有 FaceTime 支援群組通話。

macOS Mojave 更為 Mac 帶來 iOS app，包括「股市」、「語音備忘錄」與「家庭」，還具備重新設計的 Mac App Store，提供豐富的編輯精選內容，並加入 Microsoft與Adobe等頂尖開發者的多款App。

在售價方面，21.5吋 iMac 配備Retina 4K顯示器售價 41,900元 起，而27吋 iMac配備Retina 5K 顯示器售價 則為57,900元 起。不過兩款機型目前台灣仍未開放上市。