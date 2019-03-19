南韓國產天弓導彈異常發射空中自爆　首度出事「燒掉4千萬」

▲ 天弓導彈過去試射時並未發生意外。（資料照片／翻攝自YouTube／국방부 - ROK Ministry of National Defense）

國際中心／綜合報導

南韓國產中程地對空導彈「天弓」18日在例行維修檢查中無故發射，幾秒後在空中自爆，成為天弓導彈第一起意外事故，所幸並未造成傷亡。空軍將成立事故調查小組，掌握事發原因，採取後續措施。

空軍18日指出，「駐江原道山區空軍春川基地的一枚天弓導彈在上午10時38分（台灣時間9時38分）異常發射，在附近上空自爆。為安全起見，該導彈被設計在偵測到異常時自爆，並未造成人員傷亡或建築物損失。」

前往附近登山的民眾表示，「在山頂的觀景台休息時，看到有東西突然衝上高空，還伴隨著巨響，3到4秒之後就『砰』一聲的爆炸了。雖然不到耳朵會痛的程度，但聲音真的很大。」

此外，根據民眾拍下的照片，這枚天弓導彈的尾跡非呈直線。空軍對此則說明，由於導彈在未設定目標的狀況下發射，尾跡才會如此曲折。

有「韓版愛國者」之稱的天弓獲俄羅斯的技術支持，開發費用高達8000億韓元（約新台幣218億元），最長射程達40公里，每個發射台搭載8枚導彈，單發價值約達15億韓元（約新台幣4094萬元），於2017年11月首度試射。