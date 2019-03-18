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南山首波「免體檢簡易投保」絕招　迎戰國泰「定期型轉終身險」

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▲▼左起為南山人壽董事長杜英宗、富邦人壽總經理陳俊伴、富邦產險董事長陳燦煌、國泰人壽董事長黃調貴（左五）。（圖／記者李蕙璇攝）

▲左起為南山人壽董事長杜英宗、富邦人壽總經理陳俊伴、富邦產險董事長陳燦煌。國泰人壽董事長黃調貴（左五）。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

壽險公司大打TA行銷擴大民眾保障，繼國泰開放保戶可轉換保單，南山人壽今天（18日）主打已買住院險3年以上有效保戶，提供免體檢、簡易告知等簡化投保流程，這不僅加強VIP保戶服務，還是透過AI預測模型與大數據鎖定TA行銷，也是其首度推出的新方案。

南山人壽表示，以這次專案為例，選定投保「住院費用給付保險附約（HIR）3年以上，且保單持續有效的客戶，公司先是分析既有保戶的醫療照護保障缺口、收入狀況、投保行為、消費習慣等動態與靜態的大數據資料，建立AI數據資料庫預測模型，並找出目標保戶，更進一步簡化現階段投保流程。

然後再由業務員主動通知保戶，詢問是否有意願再增加住院日額、意外險與長照險等保障，只要有意願，即可使用專案要保書，回覆幾項問題，尤其市民眾近期沒有發生重大疾病等，即可快速核保，最快當天便可獲得承保享有保障，加速過去可能須等待數日的投保過程。

壽險業龍頭國泰人壽，則是在去年推出定期壽險可以轉換為終身壽險的新方案後，受到保戶青睞，而且近6成為30歲以下族群，近日便再針對重大疾病險的保戶，結合保單轉換權，開放保戶可以自行選擇轉換成終身險。

國泰人壽執行副總林昭廷表示，重大疾病險結合保單轉換權，可讓民眾用較少預算先規劃10年期保障，然後在第5、第8年的保險單年度時可彈性選擇轉換，從定期險變更為終身險，避免未來保險費變貴被拒保。即使無轉換意願，10年期滿未曾理賠者，還可領回相當於年繳保險費的無理賠回饋保險金。

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