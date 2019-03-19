幫付千萬房款女友卻嫁別人　他怒討「嫁不出去的禮物」慘敗

▲楊男不滿替女友出資逾千萬元買房，對方卻改嫁他人，一怒之下告上法庭。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

地方中心／高雄報導

高雄一名楊姓男子在與邱姓女友交往期間，出資逾千萬元替邱女買下豪宅，沒想到後來邱女竟另嫁他人，他心有不甘一狀告上法庭，要求邱女「返還借款」1471萬元。邱女則認為，楊男交往期間劈腿，是為了補償她才出資買房，屬於贈與。對此，高雄高分院勘驗雙方對話紀錄後認為，楊男自願幫邱女買房，判邱女勝訴。

根據判決書，邱男主張，2人自2011年開始交往，邱女在2014年時想換屋，於是央求他先代墊購屋款及房屋貸款，另外還有裝潢及家具的費用，邱女還承諾賣掉名下的房屋後會還款。他認為，當時兩人已經交往數年論及婚嫁了，才同意借給邱女1365萬元，沒想到邱女不但沒有把賣房的錢交給他，事後更避不見面，甚至在2017年3月2日嫁給別人。除此之外，交往期間邱女還以弟弟要結婚，需整修美濃老家為理由，向他借貸整修費用106萬4400元，要求邱女返還1471萬餘元。



邱女不否認楊男出資買房及整修老家等事，但她認為這不是「借貸」關係，而是贈與。因為她與楊男交往近5年，為他處理事業卻從未領過薪水，但楊男卻被她發現感情出軌，後來楊男為了補償她及維繫雙方感情，才會基於「贈與」而代她付款，不構成不當得利，沒理由要求她返還。



高雄地院審理時，檢視兩人在2015年3月18日LINE的對話發現，邱女曾稱「我求求你」、「我房子一定要換」、「幫我付清」、「OO路賣了再給你」，同年6月15日時又表示，「總而言之我房子會賣，裝潢、家具我會給你，你不用擔心如果怕，看要不要房子過給你」等，主張幫邱女付款購屋屬於借貸關係。

但高院合議庭細查2人對話後發現，最早邱女是對楊男說「我也好想要高調的告訴她們楊買房子給我」、「房子付清當我34歲老女人嫁不出去的禮物」、「我房子一定要換，我求求你」、「我會一直叫你幫我付清是因為你這2年都在騙我，加上自己沒工作，感情又被傷，自己也沒安全感」、「不懂為什麼你還要答應我這麼多承諾包括買房子？」



根據2人的對話記錄，合議庭認為，邱女屢次抱怨2人交往多年，但楊男卻劈腿、欺騙她的感情，因此再三要求楊男出資買房當作她嫁不出去的禮物，來彌補感情上的虧欠，而非邱女財力不足向楊男借款。

除此之外，楊男在邱女屢屢埋怨他不甘心出資時，還再三回稱「反正我會幫你把房子用好」、「我不管自己如何，一定幫妳用好房子」、「年底之前我會去借錢幫你還清」，並無要求邱女簽立任何書面借據，2人也沒討論過借款金額及還款方式，因此認定楊男此舉是交往中的男女基於感情因素將款項贈與對方，判邱女勝訴免還錢，可再上訴。

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