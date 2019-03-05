人妻深夜偷看G片...驚見超眼熟「刺青+婚戒」！男優根本是老公

▲人妻看G片，抓包老公是男同志。（圖／示意圖非當事人／視覺中國）

國際中心／綜合報導

結婚後發現老公是男同志，而且還有G片在網路上流傳，相信很多女生都會感到崩潰。美國論壇「Reddit」上有一名26歲的女性匿名PO文表示，她深夜在家偷偷看同志A片，結果看到一個男優長的好眼熟，根本就是她老公，而且還無套跟多名男同志發生關係，她氣得表示要截圖昭告天下。



這名26歲的美國女子在Reddit的感情版上面PO文提到，她趁老公睡覺的時候偷看A片，而自己的小癖好就是喜歡看同志G片，因此到色情網站隨便點了一部來看，卻驚訝發現裡面的男優就是老公，「那絕對就是他沒錯，臉完全看得很清楚，還看得道他身上幾個特別的刺青，絕對就是他，而且竟然還戴著我們的婚戒拍片！」



當下她感到「憤怒又噁心」，因為在片中，老公無套和多個不同的AV男優發生性關係，她整晚都沒睡好，隔天立刻請假，到診所先做性病檢查，之後也不想立刻回家，「我實在太生氣了，甚至根本沒辦法看到他」，於是上網發文尋問網友現在應該怎麼做。

之後，這名人妻終於跟老公正面對質。老公解釋，因為之前吸食冰毒成癮，害他「變成同志」，已經持續好幾個月了，他會在同志交友軟體「Grinder」上面隨機約砲，G片中的性愛場面也不是第一次發生，人妻則氣得表示想要提離婚，但老公卻不肯，說自己會去勒戒，只要不告訴任何人，這段婚姻還能繼續走下去。

PO文最後，人妻爆氣表示，「誰理你啊，這是形象問題，我才不管，我要把截圖寄給妳媽跟你老闆，寄給每一個人，去你的」。許多網友也勸女子應該要離婚，「趕快離婚吧，你告不好還可以告他」、「把他踢出家門，然後找律師吧」、「這真的太扯，不能再繼續了啦」。