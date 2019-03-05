　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

人妻深夜偷看G片...驚見超眼熟「刺青+婚戒」！男優根本是老公

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲男男同志同性戀。（圖／視覺中國）

▲人妻看G片，抓包老公是男同志。（圖／示意圖非當事人／視覺中國）

國際中心／綜合報導

結婚後發現老公是男同志，而且還有G片在網路上流傳，相信很多女生都會感到崩潰。美國論壇「Reddit」上有一名26歲的女性匿名PO文表示，她深夜在家偷偷看同志A片，結果看到一個男優長的好眼熟，根本就是她老公，而且還無套跟多名男同志發生關係，她氣得表示要截圖昭告天下。

這名26歲的美國女子在Reddit的感情版上面PO文提到，她趁老公睡覺的時候偷看A片，而自己的小癖好就是喜歡看同志G片，因此到色情網站隨便點了一部來看，卻驚訝發現裡面的男優就是老公，「那絕對就是他沒錯，臉完全看得很清楚，還看得道他身上幾個特別的刺青，絕對就是他，而且竟然還戴著我們的婚戒拍片！」

當下她感到「憤怒又噁心」，因為在片中，老公無套和多個不同的AV男優發生性關係，她整晚都沒睡好，隔天立刻請假，到診所先做性病檢查，之後也不想立刻回家，「我實在太生氣了，甚至根本沒辦法看到他」，於是上網發文尋問網友現在應該怎麼做。

之後，這名人妻終於跟老公正面對質。老公解釋，因為之前吸食冰毒成癮，害他「變成同志」，已經持續好幾個月了，他會在同志交友軟體「Grinder」上面隨機約砲，G片中的性愛場面也不是第一次發生，人妻則氣得表示想要提離婚，但老公卻不肯，說自己會去勒戒，只要不告訴任何人，這段婚姻還能繼續走下去。

PO文最後，人妻爆氣表示，「誰理你啊，這是形象問題，我才不管，我要把截圖寄給妳媽跟你老闆，寄給每一個人，去你的」。許多網友也勸女子應該要離婚，「趕快離婚吧，你告不好還可以告他」、「把他踢出家門，然後找律師吧」、「這真的太扯，不能再繼續了啦」。

ET快訊
員工店內扮「遛鳥俠」噁吐布丁　大戶屋：全分店暫停營業、董事扣
快訊／綠優勢表決！同婚專法草案逕付二讀　524前三讀
叫爸起床！高雄60歲女和94歲父互毆衣服全染血　女：他先動手
台灣燈會結束2天！他曝「大鵬灣賽道」慘堆滿垃圾　這張照片網吵

關鍵字：G片,婚戒,人妻,男同志

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「最胖男孩」肥到無法翻身…躺原地吃5餐　狠甩100kg震驚眾人

身價等於一頭牛！　6歲血汗童工「潛水解魚網」24hrs沒飯吃

美16參議員要求川普執行「台灣旅行法」：部長級官員應訪台

員工店內扮「遛鳥俠」噁吐布丁　大戶屋：全分店暫停營業、董事扣薪10%

人妻深夜偷看G片...驚見超眼熟「刺青+婚戒」！男優根本是老公

19歲小媽媽流產2次終得子　罹糖尿病突暴斃…嬰兒伴屍哭泣

終身「每周爽領15萬」！　紐約婦中大獎激動落淚：想裝假牙

男孩向她求婚　3歲女童不爽嫁「鎖喉制伏」：我做過最棒的事！

「美國正深陷危機」民主黨前州長宣布參選總統：華府需要能完成事的夢想家

川普推特語錄／我已經指示把A+級別的治療　帶給阿拉巴馬州的災民們

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　 帳棚內畫面曝光...網一看：臉紅了

大奶一放...靠桌子得到救贖！　Joeman一日42G巨乳體驗

怕寶寶第一次搭飛機哭鬧太吵 暖媽先送「200份小禮物」道歉

女兒路邊停車卡關醉父接手幫停 秒撞垃圾桶...網：三寶會遺傳？

女工人站在推土機前遭鏟起　視線死角丟進「砂土粉碎機」

士林7旬貴婦遭虐殺爆頭陳屍家中　女兒弒母落網：神秘力量叫我做

別人東西被偷會提醒or離開？ 一日扒手體驗實測社會正義感

萌娃打噴嚏「威力驚人」　幼貓嚇歪秒彈飛翻滾退場

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

黃子佼CUE「會的中文全講一遍」　綾瀨遙連飆一大串全聽傻

「最胖男孩」肥到無法翻身…躺原地吃5餐　狠甩100kg震驚眾人

身價等於一頭牛！　6歲血汗童工「潛水解魚網」24hrs沒飯吃

美16參議員要求川普執行「台灣旅行法」：部長級官員應訪台

員工店內扮「遛鳥俠」噁吐布丁　大戶屋：全分店暫停營業、董事扣薪10%

人妻深夜偷看G片...驚見超眼熟「刺青+婚戒」！男優根本是老公

19歲小媽媽流產2次終得子　罹糖尿病突暴斃…嬰兒伴屍哭泣

終身「每周爽領15萬」！　紐約婦中大獎激動落淚：想裝假牙

男孩向她求婚　3歲女童不爽嫁「鎖喉制伏」：我做過最棒的事！

「美國正深陷危機」民主黨前州長宣布參選總統：華府需要能完成事的夢想家

川普推特語錄／我已經指示把A+級別的治療　帶給阿拉巴馬州的災民們

蔡英文提安保對話日本不考慮　外交部：任何互動細節不便說明

捕獸夾斷掌白骨外露！來回300公里救浪浪　他：人類殘酷害牠成三腳狗

丫頭錄影完「一下去就翻臉」！　當面開罵製作人：我忍很久了

KTV飲酒變調！模板工師傅追砍徒弟滿身血　警辣椒水壓制逮捕

「最胖男孩」肥到無法翻身…躺原地吃5餐　狠甩100kg震驚眾人

不斷更新／企業大減稅！　李克強：確保降費落實到位

馬林魚輪值唯一左投陳偉殷　大聯盟官網預測第4號先發

機車伯「捐」整袋髒又臭破衣　家扶怒PO文：弱勢也有尊嚴

同婚專法「逕付二讀」　這5位綠委棄權不投票！

靠補助拯救低生育率？柯文哲：呷卡賣哪有可能

粉衣妹學瑜珈教練在背後頂！　男友怒提分手：屁股翹這麼高想幹嘛

國際熱門新聞

Momo日籍創作者愧疚自毀作品..

榴槤大亨為女兒徵婚　送千萬台幣

11歲童吞藥亡　狂唸：會聽從主..

驚！南極冰帽下發現納粹潛艇！

iPhone誤認槍　美警擊斃非..

嫁醫生下場超慘！遭逼簽合約淪生..

逆向撞毀轎車　騎士秒遭斬首釀3..

媽嚇壞　5歲妹自剪髮：Momo..

正妹數學老師瞌睡照美翻　網：想..

洗澡中大象直接坐下　他慘變爛泥

義國小鎮天空驚見萬丈光芒耶穌像

洗碗妹笑容超甜　2年後近況曝光

終身每周領15萬！婦中大獎爆哭..

人妻看G片　驚見老公戴婚戒當男..

更多熱門

相關新聞

人妻打工被騙　囚4天遭40男硬上

印度一名22歲人妻去年7月時，由朋友介紹到一家旅館打工，原本以為是擔任普通的服務生，沒想到一到現場就被昏迷，接著她就被鎖在房間內長達4天，期間至少遭40位男子性侵，同時遭恐嚇，若報警就要對他們夫妻不利。幸好女子找到機會逃出旅館，隨後立刻由丈夫陪同向警方報案，目前印度警方已經逮捕旅館老闆，並成立調查小組全力追查中。

替小王養兒子8年　人妻護墊曝姦情

男同志捐血政策　監委：衛福部草率

鹹濕對話曝光　E奶辣人妻出軌竹科男

1.6克拉婚戒噴飛不見　准人妻急哭：他要離婚

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 陶嫚曼 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

Momo日籍創作者愧疚自毀作品：它已經死了！

燒炭妹尋恩人！年輕人救援影片曝光

她有3傷腎症狀　醫生：鐵定洗腎

榴槤大亨為女兒徵婚　送千萬台幣

欠債付孩子學費！他搶銀行後直奔郵局匯款

溺水8分鐘成植物人！台中12歲童苦撐9個月亡

傍晚變天！「全台連下5天雨」探12度

漢來海港3月起當日壽星平日享6折

樂桃飛沖繩只要777元！5日手刀開搶

秦良丰要出院了！醫師見9個月進步

大鵬灣賽道堆垃圾　照片讓網吵翻

哈日族手刀快衝！日圓貶破0.28　換5萬台幣可多吃8碗拉麵或去1趟迪士尼

拉拉被咬破肚　有晶片卻回不了家

情侶「房租沒繳」突消失！房東開門嚇傻

闖「卡多里樂園」走失　母見屍趴涼亭

更多

最夯影音

更多

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　 帳棚內畫面曝光...網一看：臉紅了

大奶一放...靠桌子得到救贖！　Joeman一日42G巨乳體驗

怕寶寶第一次搭飛機哭鬧太吵 暖媽先送「200份小禮物」道歉

女兒路邊停車卡關醉父接手幫停 秒撞垃圾桶...網：三寶會遺傳？

女工人站在推土機前遭鏟起　視線死角丟進「砂土粉碎機」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面