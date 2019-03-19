1380萬買別墅...簽收一看沒有屋頂！開發商：蓋的話算產權面積　

大陸中心／綜合報導

花錢買心酸說的就是陳女士。她先前在福州寶龍森鄰龍泉山莊，買了一套300萬元（人民幣，約新台幣1380萬元）的別墅，結果發現竟然沒有屋頂，且房子內都是積水，決定拒絕簽收。陳女士說，當時看的是樣品屋，因為是裝修好的，非常漂亮。對此，開發商表示，屋頂是贈送的面積，如果蓋的話就算產權面積。

▲屋頂的地方只有零丁幾個鋼條。（圖／翻攝自星視頻）

據福建電視台報導，開發商理直氣壯的表示，該別墅是按照規劃設計施工的，鏤空的部分屬於贈送面積，上面是沒有辦法封頂的，「我們就是按圖紙去施工。」

▲陳女士買的別墅。（圖／翻攝自微博）

由於沒有屋頂，別墅內有了深深的積水，根本無法住人。陳女士無奈的說，本來是想自己在屋頂上蓋一個簡易的遮雨棚，結果開發商說不行，必須要簽收了才可以，不交房的話不允許入住。目前雙方仍在協商溝通。

對此網友表示「大開眼界」，「這明顯是為了偷面積啊，這種就是開發商做好屋頂要算面積，業主自己搭就不算面積的，這人是不是傻啊，一般開發商這麼做都是為業主後期違建提供方便的、你們都不懂」，「開發商就住這樣的房子，沒看他腦袋里都進水了麼」。

▼俯視可看到房子內的積水。（圖／翻攝自微博）