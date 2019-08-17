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台中七月吉祥月　佛樂雅樂歌仔戲鼓動開場

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▲▼8月17日的臺中靜思堂，2500位民眾與志工，在莊嚴佛樂、幽雅笛音、鼓隊震聲、歌仔演繹、蔬食宣導的多元節目中，體驗不一樣的七月吉祥月莊嚴祈願盛會！（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供。

文／林佳予

「佛樂繞樑虔誠禮敬、笛音飄揚天籟迴盪、蔬醒宣導正知體驗、歌仔說唱妙語如珠、靜思鼓動青年活力」！8月17日的臺中靜思堂，2500位民眾與志工，在莊嚴佛樂、幽雅笛音、鼓隊震聲、歌仔演繹、蔬食宣導的多元節目中，體驗不一樣的七月吉祥月莊嚴祈願盛會！

臺中靜思堂在8月17日舉行七月吉祥月祈福與蔬食宣導活動，為讓活動多元且有互動，靜思堂特別設置「蔬醒打卡+蔬食推廣區」、「蔬食推廣區-蔬食很簡單(試吃)」、「減塑25宮格遊戲」、「人文推廣區」及古箏、烏克麗麗、慈樂飄飄等宣導遊戲互動及音樂演出！

17日早上場，在「恰似你的溫柔」、「青花瓷」、「一家人」、「一枝草一點露」的幽雅笛音飄揚聲及由慈濟志工演出的手語「感恩」曲表演中，臺中靜思堂湧入將近2000位民眾參與此一莊嚴又極具人文饗宴的活動。

▲▼8月17日的臺中靜思堂，2500位民眾與志工，在莊嚴佛樂、幽雅笛音、鼓隊震聲、歌仔演繹、蔬食宣導的多元節目中，體驗不一樣的七月吉祥月莊嚴祈願盛會！（圖／慈濟基金會提供）

會場在佛樂「南無本師釋迦牟尼佛」響起傳唱聲中，由84位各界代表組成的獻燈、果、花陸續獻供後，完成莊嚴的吉祥月祈福儀式！

接著，由志工與民眾等業餘對象練習一段時日後，以藉由祝英台勸梁山伯茹素的故事，讓大家明白吃素好處的改編版「樓台會」歌仔戲演繹，頗具專業的正式上場。

藉由歌仔戲演繹用「演的」、「唱的」推動茹素之外，讓專業的來「說的」，也派上用場，大愛電視台主播倪銘均以「改變命運，從餐桌開始」，用實例及專業分享推廣人人齋戒護生，獲得不少會民眾共鳴。

▲▼8月17日的臺中靜思堂，2500位民眾與志工，在莊嚴佛樂、幽雅笛音、鼓隊震聲、歌仔演繹、蔬食宣導的多元節目中，體驗不一樣的七月吉祥月莊嚴祈願盛會！（圖／慈濟基金會提供）

下午場次，是由年輕人為主體的「蔬喜派對、萬獸無憂」，這是一群年輕人希望能推動每年夏日的約定，與地球、跟萬獸一起慶吉祥、蔬喜派對邀大家一起梳洗身心靈。這是第三個場次，之前已分別在北區的三重及南區的高雄舉辦過，都是由年輕人承擔與規劃，中區場次在臺中靜思堂舉辦，北區與南區的年輕團隊特別到臺中參與及協助。

▲▼8月17日的臺中靜思堂，2500位民眾與志工，在莊嚴佛樂、幽雅笛音、鼓隊震聲、歌仔演繹、蔬食宣導的多元節目中，體驗不一樣的七月吉祥月莊嚴祈願盛會！（圖／慈濟基金會提供）

▲▼8月17日的臺中靜思堂，2500位民眾與志工，在莊嚴佛樂、幽雅笛音、鼓隊震聲、歌仔演繹、蔬食宣導的多元節目中，體驗不一樣的七月吉祥月莊嚴祈願盛會！（圖／慈濟基金會提供）

ET快訊
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關鍵字：台中,慈濟,靜思堂,祈福,佛樂

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