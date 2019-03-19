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永達董事會欠老師54萬退休金　教育部：將向法院聲請解散

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▲▼永達董事會欠54萬退休金。（圖／記者崔至雲翻攝）

▲高等教育產業工會披露，已退場至第5年的永達技術學院，董事會不但坐擁十多億校產，更積欠教職員的退休金。（圖／記者崔至雲翻攝）

記者崔至雲／台北報導

高等教育產業工會今（19日）召開記者會披露，已退場至第5年的永達技術學院，董事會非但繼續坐擁十多億校產遲遲尚未解散，且一再將教育公產以各類不當方式輸送予董事個人，近來甚至直接轉手讓毫無教育背景的新財團入主，導致校產遲遲無法歸公，更令人髮指的情事是，新財團入主永達董事會後，竟然開始積欠永達教職員的退休金，爆退場教職員晚年生存危機第一例。

出席記者會的永達教師代表指出，上個月起永達退休教職員刷帳本才發現，永達校方對於依法應提撥之教職員公保養老給付（每人平均每月僅約2700元），竟然自2018年12月起開始違法積欠至今，已超過3個月，經反應也未回補，導致當初永達惡性退場時遭剝奪工作權的教職員，連原本倚靠極微薄之養老年金都出問題，老年生活陷入危機，而向政府陳情卻只得到教育部回應「已函轉學校說明」，毫無積極作為。

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高教工會強調，「今日永達，明日各校」，若教育部繼續放任私校退場校產繼續由董事會把持，甚至轉手給與財團，屢屢違法、侵害師生權益也不用被依法解散，結果必將讓所謂私校退場變成校董與財團發大財，師生被拋棄，退休教職員甚至陷入生存危機的悲劇，政府繼續消極應對，連最基本的法定「養老年金」都可以任由校董不顧，恐將引發骨牌效應，對未來可能被迫離退的上萬名私校教職員造成嚴重的晚年生存危機。

永達技術學院（圖／翻攝自Google Map）

▲永達技術學院被該校教師指出，校方已從去年12月起開始積欠教師退休金，而向政府陳情卻只得到教育部回應「已函轉學校說明」，毫無積極作為。（圖／翻攝自Google Map）

對此，技職司委員柯今尉回應，針對永達技術學院延遲發放退休教職員公保超額年金一節，目前每月需負擔約27萬元，至今已積欠2個月共約54萬元，教育部已於108年2月22日、108年2月26日函請學校依法發放，逾期亦應加給利息。

柯今尉也指出，學校不應以教育部不同意借款作為延遲發放超額年金之理由，依學校法人捐助章程第9條規定，董事會負有經費籌措及運用之職權，因此要求董事會依規定籌募資金捐贈學校，以填補財務缺口，並穩定學校財務收支，所以學校不應以教育部不同意借款為理由，延遲發放超額年金。

柯今尉說明，因永達技術學院違反「私立學校法第49條同意學校法人處分不動產之附帶條件」，及「借款前未報部核定即先予借款」等情事，經教育部多次限期改善仍未能改善，且未整頓改善學校財務，影響學校法人及所設私立學校運作，教育部已完成徵詢私立學校諮詢會意見，刻正依私立學校法第25條規定，併同此次未給付超額年金部分，發文屏東地方法院聲請解散董事會，以維護校產公共性及退休教職員權益。

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關鍵字：高教工會,永達技術學院,董事會,教職員,退休金,退場

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