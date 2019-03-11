　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸維護食安推出「四個最嚴」　重金徵求檢舉達人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲食品安全示意圖。（圖／記者謝婷婷攝）

▲食品安全示意圖。（圖／記者謝婷婷攝）

大陸中心／綜合報導

大陸黑心食品時有所聞，如地溝油、假雞蛋等，就像推出週期性產品般頻繁。國家市場監管總局局長張茅11日表示，食安問題與人民健康息息相關，須高度重視，「當前的確存在許多疑慮，如農獸藥殘留超標、食品添加劑不當使用等，我們透過『四個最嚴』規範，杜絕食安問題。提出重金獎勵舉報人制度，依法加大、提高違法成本，嚴厲打擊犯罪。」

▼大陸山寨食品吉力加。（圖／CFP）

▲▼大陸山寨食品吉力加。（圖／CFP）

張茅提到，「四個最嚴」規範如下：

一、為防止廠商粗製濫造、蒙混過關，要建立最嚴謹的標準，「解決目前標準缺失、落後的問題，完善和提高標準水平，特別是要對齊先進國家的標準。」

二、不能讓食品供應者有僥倖心態，將施行最嚴格的監管，「從源頭嚴防、過程嚴管、風險嚴控。比如我們在餐飲業提倡明廚亮灶，去年達到20％，今年要爭取做到餐飲行業有三分之一達標。」

▼大陸市場監管總局局長張茅。（圖／翻攝新華網）

▲▼大陸市場監管總局局長張茅。（圖／翻攝新華網）

三、一旦製造有食安疑慮的產品，絕對給予最嚴厲懲罰，「祭出最嚴厲的處罰，包括巨額懲罰、補償制度，重金獎勵舉報人制度，依法加大、提高違法成本，嚴厲打擊犯罪。」

四、除監督廠商外，也要讓地方政府認真監督，「出台《地方黨政領導幹部食品安全責任制規定》，進一步確實地方政府的責任。市場監管總局也要加強對食品安全的指導、督察和協調。」

他說到，關於假冒偽劣的問題，實際上與食安問題是緊密連接的，「假冒偽列產品嚴重侵害群眾利益，擾亂市場秩序，必須重點整治。去年，我們處理的假冒偽劣產品案件達129萬，打擊力度還是比較大的。」

他聲明，「過去我在多個場合說過打假的問題，有的記者還歸納過，其實打假跟食品安全問題是難以區分的。我們當前和今後的工作重點在於危害最大的食品藥品、兒童用品與老年用品等領域做出最嚴格的監管。」

▼打假示意圖。（圖／路透）

▲▼北京有業者發明「憤怒屋」讓民眾紓壓、爆打假人。（圖／路透）

他說，為了防止假冒偽劣產品再次流入市場，只要查獲，便進行銷毀且重罰，「過去有個觀念『假冒不偽劣』，這個觀念需要糾正，假冒就是侵害智識產權，要嚴加打擊，公開曝光造假者，讓他在陽光下無處容身。通過努力，不敢說『天下無假』，但會逐步做到『天下少假』。」

ET快訊
勝利、鄭俊英群組「撿屍私密片」曝光　全因手機送修
獨／行政院防虐童「兒少法」修正版本沒進立院

關鍵字：四個最嚴,打假,智慧產權,地溝油,檢舉達人

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

千島湖邊…20個「神祕古石窟」現跡！　傳埋有「方臘之亂」叛軍大量寶藏

陸維護食安推出「四個最嚴」　重金徵求檢舉達人

衣航空難157死…浙江女大生「看長頸鹿」遇死劫！　父母慟：她是家中獨生女

香港女教師校內墜樓亡　長期受「土皇帝」校長欺壓

港交所受權擬推出MSCI中國A股指數期貨

港科大發現7000多種新海洋微生物 有助研發新型抗生素

影／車道沒空硬要切！　女駕駛霸氣直行　車尾被撞男哭：有必要嗎？

特寫：西北夜市裡的「味蕾」記憶

影／ATM存錢！後方男持刀搶走1萬…瞄一眼「戶頭餘額」冷笑秒還她

內蒙古「一湖兩海」生物多樣性持續增加

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

大鬍子變性爸竟意外懷孕生子！　不畏別人眼光親子互動超有愛

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

《原創》女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我的歌嗎」她答不出

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

街頭暴力！高雄警凌晨獲緊急報案 快打部隊3分鐘抵達愣原地...是局長

嫌開贓車拒捕！美警狂開15槍　近距離擊斃網怒：根本謀殺

潘瑋柏「找謝金燕」全場笑翻　一秒回神怒喊：我要提告！

火車上吃肉包！遭隔壁柴柴逼視 見最後一口下肚「笑容逐漸母湯」

千島湖邊…20個「神祕古石窟」現跡！　傳埋有「方臘之亂」叛軍大量寶藏

陸維護食安推出「四個最嚴」　重金徵求檢舉達人

衣航空難157死…浙江女大生「看長頸鹿」遇死劫！　父母慟：她是家中獨生女

香港女教師校內墜樓亡　長期受「土皇帝」校長欺壓

港交所受權擬推出MSCI中國A股指數期貨

港科大發現7000多種新海洋微生物 有助研發新型抗生素

影／車道沒空硬要切！　女駕駛霸氣直行　車尾被撞男哭：有必要嗎？

特寫：西北夜市裡的「味蕾」記憶

影／ATM存錢！後方男持刀搶走1萬…瞄一眼「戶頭餘額」冷笑秒還她

內蒙古「一湖兩海」生物多樣性持續增加

國安會議反制「一國兩制」　蔡英文：積極協助台商回台投資

《跑男7》嘉賓驚現「偶像劇男神」　《延禧》瓔珞+嫻妃接棒網瘋了！

千島湖邊…20個「神祕古石窟」現跡！　傳埋有「方臘之亂」叛軍大量寶藏

主治醫師工時擬設上限？衛福部：不訂定強制性規定

買顯卡就送！AMD推惡靈古堡2、惡魔獵人5、全境封鎖2大禮包

婚宴上「超仙正妹」跳舞引男客搶拍！　走近看…竟是新疆女神

吳奇隆「包場火鍋店」為劉詩詩慶生！　店家羨炸：吳太太好美

獨家／可能只玩一年!？LOL俄羅斯女子電競隊VE談心路歷程

WSBL／電信3衛戰術奇襲　霸主國泰適應不良險吞敗

鄭俊英「偷拍女性私密片」傳好友炫耀　龍俊亨認了：對話的人是我

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

大陸熱門新聞

ATM存錢！搶匪看她「餘額」秒..

男友穿袈裟滾床單　還臉紅狂念「..

娶同學媽媽　男大生：第一眼就迷..

床的世界、和成研發長照產品登陸

教室嘿咻！女脫褲趴桌男抱緊搖晃

王剛再惹戰！萌兔兔下秒「被掏內..

特斯拉降價近百萬　店員：好火！

正妹夜戰6男無碼片瘋傳

電梯下墜！2女童困18分鐘自救..

習近平：惠台能做到的都要盡力去..

浙江女大生遇衣航空難　友：她原..

陸民航總局下令停飛波音737M..

一個人「成為廢物」的九大根源

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

更多熱門

相關新聞

嬤機車顧路　騎士用腳幫推5公里：求檢舉魔人了

高雄一名騎士在路上見到一名年約60歲的阿嬤在推機車，他用腳一路幫忙推車5公里到加油站，「要走前，阿姨從口袋拿了一個平安符給我，跟我說『這個是保平安的，給你』。」他後來還解釋自己躲起來看的原因，雖是做善事但希望不要被檢舉，「求求你們這些檢舉魔人的檢舉項目稍微篩選一下」。對此，許多網友霸氣說，「如果你真的被檢舉，單子傳給我，我無條件幫你繳這一筆！」

打假達人公開網購常見4大被騙陷阱

檢舉達人自白！「個資只給警察」遭外洩

檢舉丟菸蒂月入10萬　網酸：改行了

吐痰軌跡一樣！檢舉達人40影片詐獎金

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 衣索比亞空難 鄧紫棋 王令麟 錦戶亮 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 動物王國 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

29歲醫商場跳樓亡　警找到原因了

撿到手榴彈炫耀　下秒直播慘死畫面

高雄飯店玻璃超乾！遠視妹拍9秒影片笑壞網

叮嚀臨終喵「當小孩」　二寶剃頭藏洋蔥

快訊／勝利IG親自發表聲明：現在退出演藝圈

吃不胖神話GG！45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」

買過4台TOYOTA的鐵粉試駕新RAV4

ATM存錢！搶匪看她「餘額」秒還她

女店員問一句　他小鹿亂撞下秒超糗衝出門外

飯裡常有蟑螂…夫崩潰求離噁妻！

麻醉醫甩妻女衝醫院救人！車竟被拍：PO網公審

陳珮騏消失八點檔　認了劃休止符

甘蔗吸管可分解？他實驗半年揭曉答案

元元撞臉《玩很大》女神！相似度99%

熱狗機上「滾3條番薯」　網笑噴：茶葉蛋呢

更多

最夯影音

更多

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

大鬍子變性爸竟意外懷孕生子！　不畏別人眼光親子互動超有愛

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

《原創》女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我的歌嗎」她答不出

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面