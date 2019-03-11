陸維護食安推出「四個最嚴」　重金徵求檢舉達人

▲食品安全示意圖。（圖／記者謝婷婷攝）

大陸中心／綜合報導

大陸黑心食品時有所聞，如地溝油、假雞蛋等，就像推出週期性產品般頻繁。國家市場監管總局局長張茅11日表示，食安問題與人民健康息息相關，須高度重視，「當前的確存在許多疑慮，如農獸藥殘留超標、食品添加劑不當使用等，我們透過『四個最嚴』規範，杜絕食安問題。提出重金獎勵舉報人制度，依法加大、提高違法成本，嚴厲打擊犯罪。」

▼大陸山寨食品吉力加。（圖／CFP）

張茅提到，「四個最嚴」規範如下：

一、為防止廠商粗製濫造、蒙混過關，要建立最嚴謹的標準，「解決目前標準缺失、落後的問題，完善和提高標準水平，特別是要對齊先進國家的標準。」

二、不能讓食品供應者有僥倖心態，將施行最嚴格的監管，「從源頭嚴防、過程嚴管、風險嚴控。比如我們在餐飲業提倡明廚亮灶，去年達到20％，今年要爭取做到餐飲行業有三分之一達標。」

▼大陸市場監管總局局長張茅。（圖／翻攝新華網）

三、一旦製造有食安疑慮的產品，絕對給予最嚴厲懲罰，「祭出最嚴厲的處罰，包括巨額懲罰、補償制度，重金獎勵舉報人制度，依法加大、提高違法成本，嚴厲打擊犯罪。」

四、除監督廠商外，也要讓地方政府認真監督，「出台《地方黨政領導幹部食品安全責任制規定》，進一步確實地方政府的責任。市場監管總局也要加強對食品安全的指導、督察和協調。」

他說到，關於假冒偽劣的問題，實際上與食安問題是緊密連接的，「假冒偽列產品嚴重侵害群眾利益，擾亂市場秩序，必須重點整治。去年，我們處理的假冒偽劣產品案件達129萬，打擊力度還是比較大的。」

他聲明，「過去我在多個場合說過打假的問題，有的記者還歸納過，其實打假跟食品安全問題是難以區分的。我們當前和今後的工作重點在於危害最大的食品藥品、兒童用品與老年用品等領域做出最嚴格的監管。」

▼打假示意圖。（圖／路透）

他說，為了防止假冒偽劣產品再次流入市場，只要查獲，便進行銷毀且重罰，「過去有個觀念『假冒不偽劣』，這個觀念需要糾正，假冒就是侵害智識產權，要嚴加打擊，公開曝光造假者，讓他在陽光下無處容身。通過努力，不敢說『天下無假』，但會逐步做到『天下少假』。」