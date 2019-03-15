別把老闆當朋友「不是什麼話都能說」　有能力才能明哲保身





▲ 老闆和你是因公事關係而存在，不是什麼話都能說。（圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

「冬去春來，一切顯得美好，金融業的年後風暴才要開始」，小嫻這樣說著。去年底績效考核時，就發生了一件事，雖不是導火線，但已埋下火爆種子。小嫻底下有5位正職員工，外加一位工讀妹妹，負責公司行銷企劃的工作，其中一位正職琪琪，工作效率最高，能力也最強，許多銀行的行銷點子與實務做法都是她發想的。

問題就是有一好沒兩好，琪琪因為晚上花很多時間在學習，無論是與工作相關或與工作無關的課程、演講，她都很有興趣積極參與。她是每天一到6點，就準時下班那種，小嫻不會特別說她，更沒理由說她，她認為：「績效好，為什麼要管人家幾點下班？」

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小嫻的主管Paul就不這麼想，三番兩次暗示小嫻要「處理」一下琪琪，為了這件事，小嫻還有幾度跟Paul槓上。最嚴重的一次，Paul還直接跳過小嫻，跑去跟琪琪「暗示」：「過年前大家都做到七晚八晚，你不要每天一到6點就想走，拜託一下，這樣也讓我們比較好管理。」

琪琪提到，「我會那些妹妹都不會的能力，我早下班也是想多學一些技能，公司又沒付我學費，都是我自己付錢去進修的，公司憑什麼管我？小嫻都不說話，老闆你不要為難我啦！」這下搞得Paul光火，小嫻不開心，琪琪更是不開心。





▲ 會去數落妳過去不是，甚至翻舊帳的老闆，不值得跟隨。（圖／取自免費圖庫pixabay）

這件事情暫歇，年後春酒，酒酣耳熱之際的隔天，Paul某日要跟部門主管review日常事務，輪到小嫻時，兩人關起房門，未料，Paul又提起去年底那件事，小嫻就有預感會掀起風暴。

Paul碎碎念了幾句之後，小嫻很不高興，脫口說出：「Paul你不要這樣碎碎念啦，就是因為這樣，副總才會特別不喜歡你。」

房間裡靜默30秒，沒人說話，30秒後，Paul用機關槍連環掃射小嫻，把她進公司後所有能講的大小事，犯錯的、困窘的、遲交報表、誰背後說閒話、哪個同事不喜歡她…巴拉巴拉，一口氣說完，以上省略一萬字，整整花了17分鐘數落她的不是。

小嫻嚎啕大哭，花容失色，妝容盡失，奪門而出。一小時後，Paul收到了小嫻的離職單。

關於這個職場案例，我想特別提的五件事：

1. 不見得要把老闆當朋友，要知道您們是因公事關係而存在，不是什麼話都能說。

2. 員工幾點下班真的不是重點，重點是績效，有種你去教導那些妹妹準時下班，並且交辦工作都能高效完成。

3. 不要為了這種事離職，這麼做不值得，老闆吃定妳，說不定還把琪琪升上來取代妳，妳就真的要哭了。



4. 會去數落妳過去不是，甚至翻舊帳的老闆，不值得跟隨。



5. 妳會別人不會的能力，可以避免掃到政治鬥爭的颱風尾，一來明哲保身，二來伺機而動。

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