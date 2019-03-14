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影／臉書IG當機9hrs...被逼用對手「推特」公告！網崩潰：回到2006年

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▲▼臉書IG全球大當機。（圖／翻攝自臉書）

▲臉書IG全球大當機。（圖／翻攝自臉書）

記者錢玉紘／綜合報導

臉書和Instagram等社群媒體自台灣時間凌晨開始大當機，而且全球網友都受害，至今已經8個多小時，但臉書官方最後的說明停在5小時前，之後就未更新。網友發現，臉書和IG官方都必須要用對手「推特」來公告，還有人崩潰表示，感覺像回到2006年，臉書還未興盛的年代。

臉書全球大當機，許多網友出現無法登入、無法發文、看不到社團、無法更新動態牆、無法加好友、不跳通知等各種狀況。而連帶影響了臉書的訊息軟體messager，有的用戶無法傳訊息，甚至完全無法打開。

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▲▼臉書IG全球大當機。（圖／翻攝自臉書）

另外，Instagram也成了受害者，由於帳號和臉書連動，許多網友也是無法登入，即便登入之後也無法更新，PO限時動態、追蹤帳號等功能也全數失效，讓平常手機網路成癮的廣大鄉民瘋狂崩潰。

臉書和IG官方甚至也無法在自家軟體上PO文，必須在對手推特上公告。臉書先前推特上提到，「我們已經知悉有些用戶目前無法登入臉書及其下App，正在盡速解決問題。但可以確定與『阻斷服務攻擊』（DDoS attack，即惡意癱瘓攻擊）沒有任何關聯。」

Instagram則是在官方推特帳號帳公告表示，「我們已經了解許多人無法登入Instagram，我們知道這真的讓人心情很差，團隊正在盡速解決問題」。不過，IG的推特最後更新為3小時前，臉書則是6小時前，許多網友憤怒要求官方盡速公告修復的進度。

▲▼臉書IG全球大當機。（圖／翻攝自IG）

▲IG也受到影響。

網友在臉書推特下留言，「這下真的糟糕，臉書還要到對手推特上來公告」、「已經第7個小時了，感覺像回到2006年」、「我都不能打卡了」、「感謝你們的努力，但可以快一點嗎？」、「都沒人在臉書上祝我生日快樂，感謝臉書毀了我的生日」、「直接關機重開啦」、「看來我要出門買別種書了」、「快點修好，我的貓貓在吃晚餐，可是我不能PO照片耶」、「我已經跟真人眼神交流10秒了，好久喔」。

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關鍵字：臉書當機,IG當機,臉書,Instagram

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