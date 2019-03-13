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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

【法治時報專訪王令麟 1】限制出境遙遙4年　無奈被當司法績效

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▲▼ 王令麟接受法治時報專訪，王令麟，王總裁 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團總裁王令麟接受法治時報專訪。（圖／記者徐文彬攝）

記者吳銘峯／台北報導

東森集團總裁王令麟接受《法治時報》專訪，提到他的人生充滿著傳奇與起伏，《法治時報》更以台灣司法史上最有成就的「更生人」、或「更生人企業家」來形容他。報導中認為，王令麟被當「司法績效」，讓他時而無奈，時而感嘆！

其中提到「限制出境」的問題，報導一開始就引用司法院長許宗力在釋憲755號文上說的，受刑人只是穿上「囚服」的國民，並非憲法基本權保障的「棄民」。但問題是，對王令麟這位「大企業家＆更生人」而言，他沒就業問題，也沒被社會歧視，反倒是，一天到晚在宣導「要給更生人機會」的司法官員，對他採取了最堅定不移的「歧視」與「成見」。

報導提到，只要是王令麟提出的聲請─撤銷限制出境，一律駁回，就連「暫時解除」，也是一樣，一律不准。談到此一持續四年，始終不間斷的「出國自由」被剝奪的「更生人歧視」，王令麟就滿腹苦水。

王令麟說，他實在很想不通，他打了那麼多年的官司，每個官司「檔案」裡都有每次開庭的「報到與筆錄」，法院可以去調「檔案」來看，「台開案」他打了十四年，歷經「三審」及「兩次更審」，「力霸東森案」也打了十二年，前後開庭的次數未破「千」次，至少也已超過六百次。這些數以百計的「傳喚」通知，他每次「都準時到庭」應訊。

報導提到，為什麼法院「檔案」裡面，可以清清楚楚地看到他十多年來，對於法庭進行審理「傳喚」（傳票）的尊重，可是，法院卻不尊重他們自己的「記錄」？王令麟說，一個十多年來，所有法院開出的「傳票」，全都準時應訊的人，怎麼可能會為了一個「根本不存在」的「罪名」（非法打點監所官員、特權接見），而逃亡海外呢？

▲▼ 王令麟接受法治時報專訪，王令麟，王總裁 。（圖／記者徐文彬攝）

▲被限制出境多年，王令麟也覺無奈。（圖／記者徐文彬攝）

報導也為王令麟叫屈，說王令麟的案情本來就很冷，根本炒不起來，可別人打官司可以等待案情冷卻，他打官司卻無法出國談生意，如何冷的了？別說對一個「大企業家」限制出境四年，就是一般中小企業的負責人，連續四年限制出境，在商機全球化的今天，就是小公司恐怕也沒商機了。

報導最後提到，王令麟遭遇到「限制出境」的不公，讓人聯想起，台北市長柯文哲3/16將啟程，前往美國訪問，新黨市議員侯漢廷因違反「國安法共諜案」遭限制出境，台北地院都還裁定「解除境管9天」。涉訟案件是國家安全的案件，都可以解除境管，跟著市長到美國遊山玩水，反而是做為企業負責人的總裁，無法出國「拚經濟」？

王令麟非常的不解問道，他的總公司、他的主要事業以及據點，他所有親朋好友的「感情與信任」，全部都在台灣。他的商場事業與人生舞台，也都是以台灣為主，他事親至孝的高齡母親也在台灣，他的人生對台灣有這麼多的羈絆，為何法院就是不能相信他，讓他出國找商機？且一禁就是四年，還看不到盡頭！
 

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關鍵字：法律,人權,王令麟,法治時報,更生人,限制出境,司法績效

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