吃完雪裡紅＋曬太陽...大媽臉狂腫3天「變豬頭」

▲ 吃完野生雪裡紅臉腫如麵包 。（圖／梨視頻）

湖北襄陽一名46歲的張女士在食用野臘菜（台灣俗稱雪裡紅）後，跑到外面享受春天的太陽，結果引發「植物日光性皮炎」，整個面部腫脹如面包還發紫，「來的時候頭暈的很，腫的太厲害了」，所幸入院治療後得以好轉。經主治醫師劉曉雪介紹，患者有既往過敏史，對光敏性食物過敏。

據《梨視頻》報導，劉曉雪醫師表示，患者是因為吃了野生雪裡紅導致的「日光性皮炎」，面部和雙手紅腫；很多患者會採摘一些這樣的食物來吃，且正逢春季太陽不是非常猛烈，患者吃了以後出門曬曬太陽補補鈣，這兩者一結合就容易出現「日光性皮炎」。

張阿姨躺在病床上說，「來的時候頭暈的很，腫的太厲害了，發病之前兩三天沒有管它，整個臉腫得不行了來醫院檢查，檢查以後打了針，之後兩三天就完全消腫了。」

▲野生雪裡紅。（圖／翻攝楚天都市報）

據悉，雪裡紅的營養相當豐富，但是含有大量光敏物質，若在食用後曬太陽，可能出現過敏、皮膚發紅、皮膚紅腫、瘙癢、灼痛感等症狀，嚴重者還可能導致皮膚壞死。類似含有光敏物質的蔬菜還有芹菜、萵苣、油菜、菠菜、莧菜、小白菜等。其中，臘菜和芹菜光敏物質含量最高。

不過民眾不用太擔心，因為「植物日光性皮炎」完全可以預防，即人們在吃完蔬菜後注意減少外出，特別是要減少直接受到強光照射的機會；凡有過敏史的人最好不要採摘莧菜、薺菜等光感性強的菜食用。