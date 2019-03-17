吃野菜能炫富！買一斤香椿=10隻鮑魚...網：比肉還貴

▲「香椿自由」取代「櫻桃自由」，指的是能豪買豪吃香椿。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

大陸早前流行「曬櫻桃」來炫富，但最新的熱門話題變成「香椿自由」。有民眾發現，一斤（約0.83台斤，下同）的香椿售價70元（人民幣，下同，約新台幣322元），電商平台上更出現214元（約新台幣980元）的天價，換算下來，一斤香椿等於購買39隻小龍蝦、26隻瀨尿蝦或10隻鮑魚，網友大呼「吃不起」。

據《中新社》報導，北京西城區的賣菜攤主表示，香椿一斤70元，「這不算貴了，前兩天我還賣80呢」，香椿這東西很多人都愛吃的，有位大爺天天都來買一把，畢竟一把也就十幾塊。

報導稱，在北京西城區一家超市裡，一把把香椿裝在盒內，整整齊齊擺在貨架上，標簽寫著一斤79.8元（約新台幣370元）；這還不是最貴的價格，在電商超市上搜索「香椿」，100克香椿的價格多在20元左右，所以，一斤香椿跟1只波士頓龍蝦價格相當，此外，還有電商商家售賣價格高達一斤213.99元。

有網友做了換算表，將北京香椿的價格與小龍蝦等食品作比較，網民發現買1斤香椿可以買2隻大閘蟹、兩隻象拔蚌、1隻波士頓龍蝦。

▼ 香椿換算表。（圖／翻攝自微博）

香椿為何這么貴？

香椿距今已有2000多年歷史，漢代時就遍布大江南北，唐代、明代、清代都曾將香椿列為貢品。在藥用價值上，《本草綱目》稱「椿葉香甘可茹」；《日華子本草》指出，香椿能「止泄精尿血、暖腰膝、除心腥痼冷、胸中痺冷、痃癖氣及腹痛等，食之肥白人。」香椿獨特的香氣讓香椿受到很多人喜愛，蘇軾就曾盛讚。「椿木實而葉香可啖」。

報導稱，某菜市場攤主表示，香椿芽價格是有規律的，剛上市時是最貴的，品質也是最好的，後來價格會慢慢降下去，估計跟往年價格也差不多。不少消費者則認為，「香椿每年只能收一次，『物以稀為貴』，價格貴些也是常理。」

實際上，就往年供需和價格走勢情況來看，受氣溫差異影響，一些地方的香椿發芽早、先上市，價格自然貴些，而等到旺季時候，香椿大量上市，供應跟上，價格就會降低。

報導指出，目前山東青島和湖北孝感香椿的價格都是一斤40元左右；在河南駐馬店，由於當地農村多數農戶家裡都有香椿樹，現在超市賣的香椿價格是一斤17至18元。

▲西安超市3月10日所賣的早香椿，500克就要新台幣185元。（圖／視覺中國）

這些野菜價格不菲

不只香椿是「貴族菜」，現在正值野菜開始上市的時節，蒲公英、小苦菜、野藜蒿等野菜價格也是不菲。報導稱，在北京的一家超市裡，蒲公英達到了一斤21.6元（約新台幣100元），小苦菜達到了每斤21.48元；在電商平台上，250克的紅莧菜要72.99元，常吃的茼蒿也要一斤27.6元（約新台幣130元）。

▼網友評論 。（圖／翻攝自微博）