海上喋血菲籍兇嫌押解返高雄港　「穩鵬」鮪釣船23日返台

▲菲籍殺人兇嫌「跳海」投降，銬在甲板空曠處押回偵訊。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者許展溢／台北報導

國籍「穩鵬」鮪釣漁船2月20日在印度洋公海發生喋血案，台灣時間3月2日晚上10點10分順利將該名菲律賓籍兇嫌制伏，並在海巡署「巡護八號」巡護船戒護下，已在3月18日押解返國，不過，該漁船預計要到23日才會返抵台灣。

漁業署表示，接獲「穩鵬」漁船海上喋血案通報後，馬上請國家搜救指揮中心及外交部等單位聯繫案發海域附近國家搜救單位協助救援，並商請鄰近案發海域的我國籍「鴻福88號」及「上豐3號」漁船立即停止作業，前往救援及協尋落海失蹤者。

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▲漁業署表示，穩鵬號和船長等人預計23日就會返台。（圖／上豐3號船長鐘稚傑提供)

漁業署指出，另外也派出4名海巡署人員及4名漁業署觀察員組成印度洋特別行動小組，自台灣火速搭機赴斯里蘭卡，在2月23日自斯里蘭卡可倫坡港搭乘安排的「兆豐277號」漁船，經航行900餘浬後，在3月2日抵達「穩鵬」漁船所在印度洋公海，在無人傷亡的情況下，順利將該名菲律賓籍兇嫌制伏，並在3月3日晚間將該名嫌犯移往自台灣前往馳援的「巡護八號」艦上拘留室監管戒護，歷經14天航行，已在今天抵達台灣。

只是「穩鵬號」和船長、輪機長及喋血案目擊證人等人，目前都還沒有返台，漁業署指出，該漁船目前在2名漁業署觀察員及4名海巡署人員的戒護下，已在返航途中，預計23日返抵台灣。