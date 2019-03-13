空氣髒翻！擴散條件差、臭氧濃度高　西半部27空品測站拉警報

▲台西空品測站亮紅燈，天空明顯一片灰暗。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

受東北風挾帶境外汙染物及臭氧影響，今（13日）西半部擴散條件差，根據環保署空氣品質監測網截至目前顯示，已有4處達對全民都不健康紅色警示，23處達對敏感族群不健康橘色警示，環署指出，今天午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高，部分地區空品將亮「紅燈」，出門務必戴口罩。

環署說明，今天環境風場主要為偏東風，全台仍受輕微境外臭氧及細懸浮微粒影響，中部、雲嘉南空品區位在背風側較易累積汙染物，主要為「橘色提醒」等級，局部地區達紅色警示。馬祖、金門地區則受境外汙染物影響，為「橘色提醒」及「紅色警示」等級。

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環署指出，中部以南位於背風面，擴散條件較差，午後受光化作用影響，西半部地區臭氧濃度易升高，尤其竹苗以北局部地區臭氧濃度上升易達橘色提醒，中部以南風速偏弱，部分空品區短時間將會達達紅色警示。

▲環署提醒，午後受光化作用影響，西半部地區臭氧濃度易升高。（圖／環保署提供）

目前達對全民都不健康的4處紅色警示包括台西、新港、朴子、金門。23處達對敏感族群不健康的橘色警士有新竹、沙鹿、西屯、忠明、線西、二林、大城、竹山、斗六、崙背、麥寮、嘉義、新營、安南、台南、橋頭、大寮、林園、楠梓、左營、前金、復興和金門。

環署強調，造成空汙的主要汙染物為會致癌的PM2.5細懸浮微粒易累積，空品測站只要達橘色、紅色警示等級，對敏感族群及全民的健康都會造成一定影響，如有心臟、呼吸道及心血管疾病患者，或是孩童和老年人，建議沒事盡量減少出門和減少體力消耗，如果非得出門務必戴口罩，避免造成身體不適。