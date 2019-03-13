「塞車炸彈往台北」淡北道路爭議20年、花47億！環團怒求環委好好審

▲環團要求環評大會必須謹慎針對淡北道路審查。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

爭議近20年淡水河北側沿河平面道路開發案（淡北道路），今（13日）進入第3次環評大會，環團會前到環保署抗議，該興建案會使淡水壅塞的車流轉移到北投區，且是一個花了47億元也無法根除塞車弊病的建設，塞車情況就像炸彈往台北，要求此案必須做出合理、通盤考量規劃，而非短視近利、過度樂觀的開發案。

環境法律人協會理事長張譽尹指出，該案有生態影響、交通改善2大關鍵，此處離紅樹林保留區只距離3公分，不管怎麼做都會有影響，新北市政府提到淡江大橋能有效解決塞車達18%，但評估書卻是26%，另外一份報告又變成35%，評估差異太大，且為了強調開闢淡北道路必要性，完全低估其他建設疏導效果及替代方案的可行性。

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新北市在地深蹲協會理事長曾柏瑜認為，整個大台北地區交通網絡缺乏通盤考量與規劃，以淡水區原本約15萬人來看，卻規劃了4百多公頃、容納13萬人的新市鎮，幾乎倍增的開發規劃，就算有再多條淡北道路也不夠用，若只是因為車子太多就蓋路，根本無法解決真正問題。

台灣親子共學教育促進會、歐巴桑聯盟代表徐書慧表示，自己是北投居民，給2個孩子展示淡北道路預定地的空拍影片並說明後，孩子難過的問，可以不要再為了人類的自私，傷害剩下來的生態？徐書慧說，希望開發單位可以想一想為了尋求方便破壞環境，把所有不自由讓下一代承擔的後果。

環團最後呼籲，希望今天環評大會環評委員能夠秉持專業判斷，審慎評估道路興建後，對淡水、北投地區的長遠不利發展，同時期盼雙北政府能確實為大台北地區整體交通著想，做出最適當的決議。

